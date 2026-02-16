Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmbereitschaft

Sorgenfalten wegen Rücklauf bei Zivildienern

Burgenland
16.02.2026 06:00
Wie soll man das in Zukunft bewältigen? Heute kommt im Burgenland ein Zivildiener auf 179 ...
Wie soll man das in Zukunft bewältigen? Heute kommt im Burgenland ein Zivildiener auf 179 Pensionisten. Im Jahr 2042 wird es einer auf 307 sein.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Sinkende Geburtenrate, gepaart mit höherer Lebenserwartung: Rettung sowie der Sozial- und Pflegebereich sind in Alarmbereitschaft. 

0 Kommentare

Die aktuelle Debatte über Wehr- und Zivildienst erhält durch neue demografische Berechnungen zusätzliche Dringlichkeit. Eine Prognose bis 2042 zeigt: Die Zahl der verfügbaren Zivildiener wird deutlich sinken, während der Bedarf in Rettung, Pflege und Sozialbereich weiter ansteigt.

Knapp 15.000 Zivis im Vorjahr
Österreichweit leisteten im Vorjahr 14.884 junge Männer Zivildienst. Davon 39% im Rettungswesen sowie 27% im Sozial- und Pflegebereich. Die aktuelle Zivi-Generation ist größtenteils Jahrgang 2007, damals wurden 34.104 Burschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft geboren. Zum Vergleich: 2024 waren es nur 30.231, die 2042 wehr- bzw. zivildienstpflichtig werden.

Bei dem selbem Verhältnis Zivildienst/Bundesheer wie aktuell gäbe es dann nur noch 13.194 Zivildiener – also knapp 2000 weniger als heute. Parallel dazu altert die Bevölkerung. Die Gruppe 65+ wächst bis 2042 von 1,9 auf 2,48 Millionen, das entspricht einem Plus von 32 %. Dadurch steigt der Bedarf an Zivildienern.

Dienst solle verlängert werden
Besonders extrem ist diese Entwicklung im Burgenland: Kommt heute ein Zivildiener auf 179 Pensionisten, wird es 2042 einer auf 307 sein. Das entspricht einer Steigerung um 72 %. „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Unsere Gesellschaft wird älter, der Bedarf an Unterstützung steigt – gleichzeitig werden die Zivildienst-Jahrgänge kleiner“, sagt die zuständige Ministerin Claudia Bauer, die sich für eine Verlängerung des Dienstes von derzeit neun auf maximal zwölf Monate ausspricht.

„Müssen gegensteuern“
Denn: Steigende Nachfrage treffe auf sinkendes Angebot. „Wenn wir wollen, dass Rettung, Pflege und soziale Dienste auch in Zukunft verlässlich funktionieren, müssen wir jetzt gegensteuern, sonst droht das System aus dem Gleichgewicht zu geraten.“ Deshalb müsse man die Dienstdauer verlängern. „Auch, weil dies den gesellschaftlichen Nutzen deutlich erhöhen würde.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.02.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-5° / 2°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-4° / 3°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-6° / 3°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-6° / 2°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-6° / 3°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
153.729 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
126.255 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.483 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
912 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Burgenland
Keine Straßennamen
Hackerberg: Zwei Stimmen für die Tradition
Vor Sitzung
Asbest: Es hagelt Kritik von ÖVP und Greenpeace
Wir wissen Rat!
Demenz: Wenn das große Vergessen anklopft
Autos touchieren Wagen
Mehrere Verletzte in NÖ: Drama nach Faschingsumzug
Für Kleine & Große
Mit den Zügeln in der Hand am Weg ins Wunderland!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf