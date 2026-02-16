Sorgenfalten wegen Rücklauf bei Zivildienern

Dienst solle verlängert werden

Besonders extrem ist diese Entwicklung im Burgenland: Kommt heute ein Zivildiener auf 179 Pensionisten, wird es 2042 einer auf 307 sein. Das entspricht einer Steigerung um 72 %. „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Unsere Gesellschaft wird älter, der Bedarf an Unterstützung steigt – gleichzeitig werden die Zivildienst-Jahrgänge kleiner“, sagt die zuständige Ministerin Claudia Bauer, die sich für eine Verlängerung des Dienstes von derzeit neun auf maximal zwölf Monate ausspricht.