Gnigler Schütze hatte die Pistole erst ein Jahr

Doch der Polizei-Bericht dazu erzählt eine andere Seite: Er sei mit einem der Burschen in Streit geraten, weil ihm dieser – wohl aus Respektlosigkeit – nicht den Gehweg freimachen wollte. Dabei habe der 66-Jährige die Hand zum Schlag erhoben – der Jugendliche konterte mit Anspucken. Daraufhin habe er die Burschen sogar verfolgt. Der Vorfall blieb ohne Folgen, führte aber wohl zum Waffenkauf.