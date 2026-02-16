Vorteilswelt
Maya Hawke

„Stranger Things“-Beauty feierte Traumhochzeit

Society International
16.02.2026 09:00
Maya Hawke, hier bei der Premiere der fünften Staffel von „Stranger Things“, sagte am ...
Maya Hawke, hier bei der Premiere der fünften Staffel von „Stranger Things“, sagte am Valentinstag Ja zu Musiker Christian Lee Hutson.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Roger Kisby)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Maya Hawke sagte Ja – und das am Valentinstag! Die „Stranger Things“-Darstellerin, die Fans an Robin Buckley kennen, heiratete am Samstag in New York City ihren Liebsten, Musiker Christian Lee Hutson. Und mit ihr feierten nicht nur ihre Serien-Kollegen, sondern natürlich auch Mama Uma Thurman und Papa Ethan Hawke.

Diese Hochzeitsgesellschaft war ein echter Hingucker: Am Wochenende erwischten Paparazzi Maya Hawke im Wow-Brautkleid auf dem Weg zur historischen St. George‘s Episcopal Church in Manhattan.

Mama, Papa und „Stranger Things“-Stars feierten mit
An ihrer Seite der stolze Brautvater Ethan Hawke im dunklen Anzug, der den Brautstrauß seiner Tochter in Händen hielt, wie Fotos, die das „People“-Magazin veröffentlichte, zeigen. Mama Uma Thurman trug hingegen ein hellblaues Kleid mit Blümchenmuster. 

Maya Hawke postet immer wieder Fotos mit ihrem Liebsten auf Instagram – wie etwa auch dieses:

Die Hochzeit wurde schließlich zum wahren „Stranger Things“-Treffen: Denn Hawkes Serien-Kollegen ließen sich das Jawort natürlich nicht entgehen. So standen unter anderem Natalia Dyer, Joe Keery, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo und Charlie Heaton auf der Gästeliste. Aber auch „White Lotus“-Star Sam Nivola feierte mit.

Denn nach dem Jawort stieg nur wenige Meter weiter die Hochzeitsparty – im exklusiven „The Players Members Club“. In diesem traditionsreichen, diskreten Elite-Treff in Manhattan finden sich normalerweise Stars, Broadway-Größen und Business-Leute bei Kaminfeuer und Martini ein.

Maya Hawke (Mitte) feierte mit ihren „Stranger Things“-Kollegen im „The Players Members Club“.
Maya Hawke (Mitte) feierte mit ihren „Stranger Things“-Kollegen im „The Players Members Club“.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Roger Kisby)

Kreative Zusammenarbeit
Die Beziehung von Hawke und ihrem frisch angetrauten Ehemann Christian Lee Hutson ist seit Langem mit ihrem kreativen Leben verflochten. Hutson bestätigte ihre Verlobung letztes Jahr, als er über seinen Song „Carousel Horses“ sprach und verriet, dass er den Track zusammen mit seiner „Verlobten“ Maya geschrieben hatte.

Außerdem schufen die beiden Hawkes Studioalbum „Moss“ und ihr jüngstes Album „Chaos Angel“. 2025 begleitet Maya ihren Liebsten sogar bei Auftritten seiner Tournee.

Aus Freundschaft wurde Liebe
Die beiden sind seit 2023 liiert, waren aber schon länger befreundet, bevor sie eine romantische Beziehung eingingen. Hawke erzählte einst in der „Zach Sang Show“ über ihre Beziehung: „Ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich mit Freunden zu verabreden. Es ist das Beste.“

Und schwärmte weiter: „Sie kennen dich, sie verstehen, dass du ein Mensch bist, der sich mit anderen Menschen verabredet hat, die sich mit ihnen verabredet haben. Der Gefühle hat und ein lebender, atmender Mensch ist und nicht nur ein Stück Papier, auf das man das Bild der perfekten Freundin projizieren kann.“

