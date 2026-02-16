Karneval! Ancelotti genießt den Brasilo-Lifestyle

Karneval in Brasilien – und einer ist mitendrin: National-Coach Carlo Ancelotti. Der Trainer-Routinier genießt – mit etlichen Agentur-Fotos dokumentiert – sichtlich den Brasilo-Lifestyle.
Ancelotti ist entspannt. Eh wie man ihn von der Seitenlinie kennt. Da regt ihn so ein Karneval-Umzug in Rio, konkret in der Marques de Sapucai Sambadrome, auch nicht auf. In der Nacht auf Sonntag war ebendort die obligate Faschingshölle los. Party, Party, Party. Und Carlo Ancelotti, der Cheftrainer der brasilianischen Fußballnationalmannschaft mittendrin. Einmal lässig an der Bar mit einem Bierchen hockend, einmal mit Ronaldo Denilso und einer brasilianischen TV-Dame auf einem Wagen in die Menge grüßend. Nur das Foto, das auf Social Media kursiert und Ancelotti scheinbar gleichzeitig drei Damen küssend zeigt, dürfte nicht echt sein – KI.
Nach seinem Abschied von Real Madrid trat der „Maestro“ am 26. Mai 2025 offiziell seinen Dienst in Brasilien an. Sein Engagement gilt als historischer Wendepunkt für den Verband, der nach Jahren der Instabilität auf die Erfahrung des erfolgreichsten Champions-League-Trainers aller Zeiten setzt.
Das oberste Ziel bleibt der sechste WM-Titel 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Brasilien wartet seit 2002 auf den Triumph bei einer Weltmeisterschaft. Ancelotti setzt dabei auf eine Modernisierung der Taktik und schreckte zuletzt auch nicht vor harten Personalentscheidungen zurück – so verzichtete er in seinem ersten Kader auf Superstar Neymar. Aber vielleicht überlegt er sich‘s mit der Leichtigkeit des Karneval-Seins im Hintergrund ja noch einmal.
