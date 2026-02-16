Karneval! Ancelotti genießt den Brasilo-Lifestyle

Ancelotti ist entspannt. Eh wie man ihn von der Seitenlinie kennt. Da regt ihn so ein Karneval-Umzug in Rio, konkret in der Marques de Sapucai Sambadrome, auch nicht auf. In der Nacht auf Sonntag war ebendort die obligate Faschingshölle los. Party, Party, Party. Und Carlo Ancelotti, der Cheftrainer der brasilianischen Fußballnationalmannschaft mittendrin. Einmal lässig an der Bar mit einem Bierchen hockend, einmal mit Ronaldo Denilso und einer brasilianischen TV-Dame auf einem Wagen in die Menge grüßend. Nur das Foto, das auf Social Media kursiert und Ancelotti scheinbar gleichzeitig drei Damen küssend zeigt, dürfte nicht echt sein – KI.