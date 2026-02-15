Mehrere Verletzte in NÖ: Drama nach Faschingsumzug

Bei der Heimfahrt von einem Faschingsumzug in Pellendorf (NÖ) sind in ein Traktor-Anhänger-Gespann zwei Autos in einen Unfall verwickelt worden. Durch den Aufprall stürzte der Anhänger um, es wurden fünf Personen verletzt. Auch im Nordburgenland wurde eine Frau durch einen Faschingswagen schwer verletzt.
Laut Exekutive sind zum Zeitpunkt der Kollision neun Personen auf dem Anhänger mitgefahren. Da dieser umkippte und die Verletzungssituation der Personen im Alter von 14 bis 34 Jahren unklar war, wurde umgehend Großalarm ausgelöst.
Fünf Personen nach Umzug verletzt
Davon mussten fünf Personen, darunter eine schwer verletzte Person, zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Vier weitere wurden mit leichten Verletzungen ambulant behandelt.
Die Partie – eine Gruppe der Jugend Bullendorf – war auf der Heimfahrt von einem Faschingsumzug auf der B7 Richtung Hobersdorf, als es zum Unfall kam.
Nach ersten Angaben sind zwei überholende Autos neben dem Traktor und dem Kipper zusammengestoßen. Eines wurde einen Abhang hinab katapultiert, das andere verblieb schwer beschädigt auf der Straße.
Frau kam unter Wagenräder
Auch im Nordburgenland bei der Frauenkirchner Faschingsgaudi – kurz FrauFaGau – endete die gute Laune jäh, als eine Zuschauerin im Gedränge der Fußgängerzone einem Wagen zu nahe kam. Sie dürfte gestürzt sein, woraufhin der Anhänger über ein Bein der Frau rollte. Die 61-Jährige erlitt einen Schock und wurde rasch von anderen Teilnehmern des Umzugs erstversorgt. Der Notarzthubschrauber brachte sie anschließend mit einem gebrochenen Bein ins Spital.
