Mehrere Verletzte in NÖ: Drama nach Faschingsumzug

Laut Exekutive sind zum Zeitpunkt der Kollision neun Personen auf dem Anhänger mitgefahren. Da dieser umkippte und die Verletzungssituation der Personen im Alter von 14 bis 34 Jahren unklar war, wurde umgehend Großalarm ausgelöst.

Fünf Personen nach Umzug verletzt

Davon mussten fünf Personen, darunter eine schwer verletzte Person, zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Vier weitere wurden mit leichten Verletzungen ambulant behandelt.

Die Partie – eine Gruppe der Jugend Bullendorf – war auf der Heimfahrt von einem Faschingsumzug auf der B7 Richtung Hobersdorf, als es zum Unfall kam.