Pfand auf Batterien wird konkret: Das ist geplant

Pfandsumme je nach Größe der Batterie

Fertige Pläne dafür liegen bereits in der Schublade. Und nicht nur dort! Wie Zitterbart gegenüber der „Krone“ bestätigt, wird ein von Entsorgungsfachleuten und VOEB gemeinsam erarbeitetes Konzept gerade von Wissenschaftlern auf seine Tauglichkeit überprüft. „Angedacht ist, dass Kunden Batterien sowohl im Handel als auch bei öffentlichen Recyclingbetrieben zurückgeben können“, konkretisiert Zitterbart einen Aspekt. Die Pfandsumme könnte sich laut Branchensprecher je nach Größe des Energiespeichers – von der Mini-Batterie bis zum Akku für E-Bikes – zwischen einem und 50 Euro bewegen.