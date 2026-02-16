Nur Busse: Bald keine Züge mehr vom Wiener Airport

Bald heißt es „Bus statt Zug“ für alle, die zum Wiener Flughafen oder vom Airport in die Stadt fahren wollen. Wegen großer Streckensperren können sowohl der City Airport Train als auch Regionalzüge über ein Jahr lang nicht wie gewohnt fahren.
Nach den Sperr-Abschnitten vom Nordostrand Wiens bis Floridsdorf und weiter bis Praterstern im Sommer beginnt am 7. September die Hauptsperre der Stammstrecke. Zwischen Praterstern und Hauptbahnhof fahren dann bis Oktober 2027 keine Züge. Die Sperre betrifft auch die Strecke vom Bahnhof Landstraße/Wien Mitte über Rennweg bis nach St. Marx.
Busse sollen vier- bis fünfmal pro Stunde fahren
Wer also vom Praterstern oder mit dem City Airport Train (CAT) von Wien Mitte aus zum Flughafen will, muss auf andere Transportmittel umsteigen. Statt dem CAT werden ab September 2026 „Premium-Busse“ eingesetzt. Diese werden alle 15 Minuten von Wien Mitte zum Airport und wieder zurück fahren. Ab 7 Uhr morgens fährt der Bus sogar fünfmal pro Stunde. Wer eine Wiener Linien-Jahreskarte, eine ÖBB-Vorteilscard oder ein Klimaticket hat, kann den CAT um 7 Euro pro Richtung nutzen, Kinder bis 15 Jahre fahren gratis.
REX7 umgeleitet
Reisende müssen aber nicht ganz auf den Zuganschluss zwischen Wien und dem Flughafen verzichten: Der REX7 fährt dann nicht von Schwechat bis zum Praterstern, sondern wird schon im Süden Wiens zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die S7 endet in St. Marx und fährt nicht Richtung Praterstern.
Auch Angebot von ÖBB
Aber auch für die REX-Passagiere vom Praterstern aus haben die ÖBB etwas vorgesehen, wie „Mein Bezirk“ berichtet. So soll es ab Herbst eine Zusatzlinie des Vienna Airport Bus geben. „Der ÖBB Postbus erweitert sein bestehendes Angebot der Vienna Airport Busse und bietet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, eine zusätzliche Bus-Verbindung zwischen Wien Praterstern und Flughafen an“, heißt es. Ob zusätzliche Halte neben dem Praterstern vorgesehen sind, ist bislang nicht klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.