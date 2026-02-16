Nur Busse: Bald keine Züge mehr vom Wiener Airport

Busse sollen vier- bis fünfmal pro Stunde fahren

Wer also vom Praterstern oder mit dem City Airport Train (CAT) von Wien Mitte aus zum Flughafen will, muss auf andere Transportmittel umsteigen. Statt dem CAT werden ab September 2026 „Premium-Busse“ eingesetzt. Diese werden alle 15 Minuten von Wien Mitte zum Airport und wieder zurück fahren. Ab 7 Uhr morgens fährt der Bus sogar fünfmal pro Stunde. Wer eine Wiener Linien-Jahreskarte, eine ÖBB-Vorteilscard oder ein Klimaticket hat, kann den CAT um 7 Euro pro Richtung nutzen, Kinder bis 15 Jahre fahren gratis.