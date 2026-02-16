Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Streckensperren

Nur Busse: Bald keine Züge mehr vom Wiener Airport

Wien
16.02.2026 09:36
Der CAT wird ab September 2026 nicht mehr vom Wiener Flughafen fahren.
Der CAT wird ab September 2026 nicht mehr vom Wiener Flughafen fahren.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bald heißt es „Bus statt Zug“ für alle, die zum Wiener Flughafen oder vom Airport in die Stadt fahren wollen. Wegen großer Streckensperren können sowohl der City Airport Train als auch Regionalzüge über ein Jahr lang nicht wie gewohnt fahren.

0 Kommentare

Nach den Sperr-Abschnitten vom Nordostrand Wiens bis Floridsdorf und weiter bis Praterstern im Sommer beginnt am 7. September die Hauptsperre der Stammstrecke. Zwischen Praterstern und Hauptbahnhof fahren dann bis Oktober 2027 keine Züge. Die Sperre betrifft auch die Strecke vom Bahnhof Landstraße/Wien Mitte über Rennweg bis nach St. Marx. 

Busse sollen vier- bis fünfmal pro Stunde fahren
Wer also vom Praterstern oder mit dem City Airport Train (CAT) von Wien Mitte aus zum Flughafen will, muss auf andere Transportmittel umsteigen. Statt dem CAT werden ab September 2026 „Premium-Busse“ eingesetzt. Diese werden alle 15 Minuten von Wien Mitte zum Airport und wieder zurück fahren. Ab 7 Uhr morgens fährt der Bus sogar fünfmal pro Stunde. Wer eine Wiener Linien-Jahreskarte, eine ÖBB-Vorteilscard oder ein Klimaticket hat, kann den CAT um 7 Euro pro Richtung nutzen, Kinder bis 15 Jahre fahren gratis.

Lesen Sie auch:
„Fahren Sie nicht zu Stoßzeiten“: Die Aussagen von Öffi-Chefin Alexandra Reinagl regen sehr ...
Kritik an Öffi-Chefin
„Hauptsache, die Ticketpreise wurden erhöht!“
13.02.2026
1000 Arbeitsplätze
Flughafen zündet mit Officepark einen Job-Turbo
12.02.2026
Nach Rekordjahr
Flughafen Wien steht heuer vor „Herausforderungen“
20.01.2026

REX7 umgeleitet
Reisende müssen aber nicht ganz auf den Zuganschluss zwischen Wien und dem Flughafen verzichten: Der REX7 fährt dann nicht von Schwechat bis zum Praterstern, sondern wird schon im Süden Wiens zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die S7 endet in St. Marx und fährt nicht Richtung Praterstern.

Auch Angebot von ÖBB
Aber auch für die REX-Passagiere vom Praterstern aus haben die ÖBB etwas vorgesehen, wie „Mein Bezirk“ berichtet. So soll es ab Herbst eine Zusatzlinie des Vienna Airport Bus geben. „Der ÖBB Postbus erweitert sein bestehendes Angebot der Vienna Airport Busse und bietet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, eine zusätzliche Bus-Verbindung zwischen Wien Praterstern und Flughafen an“, heißt es. Ob zusätzliche Halte neben dem Praterstern vorgesehen sind, ist bislang nicht klar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
16.02.2026 09:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / 3°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-4° / 3°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-6° / 3°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-5° / 2°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-5° / 3°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die Waggons sprangen aus den Gleisen.
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
155.838 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.076 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.760 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
956 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Wien
Große Streckensperren
Nur Busse: Bald keine Züge mehr vom Wiener Airport
Ghostface ist zurück
Erleben Sie mit krone.tv die Premiere von Scream 7
Krone Plus Logo
Stadt kassiert ab
Parkfalle: Auch diese Straße ist „Niemandsland“
„Gegen Faschos“
Proteste rund um Akademikerball am Freitag
Bald live in Wien
The Butcher Sisters: Erfolg durch pubertären Krach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf