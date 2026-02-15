Demenz: Wenn das große Vergessen anklopft

Besuch bei den Klienten zu Hause

Maria Savvidis kommt bei den Einzeltrainings zu den Klienten nach Hause. Ihr Besuch dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Nachdem sie die Personen kennengelernt und abgeklärt hat, in welchem Stadium sie sind, geht es auch schon los. Ihre Trainings beinhalten fünf Säulen. Bewegung gehört dazu, ist immer dabei. „Damit bringt man den Kreislauf in Schwung und das Gehirn bekommt mehr Sauerstoff“, erklärt sie. Je nach Beweglichkeit des Klienten kann es um einfach Ballspiele oder auch nur Sitzgymnastik gehen. Dann geht es um die Wahrnehmung – riechen, sehen, hören und fühlen gehört da dazu. „Alltagstätigkeiten gehören auch zum Training. Genauso wie Spiel und Spaß und Kreativität“, so die Wahl-Frauenkirchnerin.