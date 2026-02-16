„Schockanrufe“: Kriminelle Bande zerschlagen

Vor etwa vier Jahren sei die Betrugsmasche der „falschen Polizisten“ stark angestiegen, erklärte Innenminister Karner im Rahmen einer Pressekonferenz. Täter nutzten gezielt die Notlage der Betroffenen aus, oft ging es um hohe Geldbeträge. Dabei wurde nicht nur das Vertrauen in staatliche Behörden wie die Polizei missbraucht. Auch das Vertrauen in Justiz, Geldinstitute und Ärzte wurde gezielt ausgenutzt.