„Schockanrufe“: Kriminelle Bande zerschlagen

Der niederösterreichischen Polizei ist gemeinsam mit dem Bund ein bedeutender Schlag gegen eine kriminelle „Schockanruf“-Bande gelungen. Die Täter verursachten einen Gesamtschaden von 4,8 Millionen Euro. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gibt dazu am Montag Details in einer Pressekonferenz bekannt.
Vor etwa vier Jahren sei die Betrugsmasche der „falschen Polizisten“ stark angestiegen, erklärte Innenminister Karner im Rahmen einer Pressekonferenz. Täter nutzten gezielt die Notlage der Betroffenen aus, oft ging es um hohe Geldbeträge. Dabei wurde nicht nur das Vertrauen in staatliche Behörden wie die Polizei missbraucht. Auch das Vertrauen in Justiz, Geldinstitute und Ärzte wurde gezielt ausgenutzt.
Callcenter ausgehoben, zahlreiche Festnahmen
Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei 23 Beschuldigte aus Polen, Tschechien, Deutschland, der Slowakei, aus Serbien und Spanien ermittelt. 17 Personen wurden festgenommen. Die Schadenssumme beläuft sich auf 4,8 Millionen Euro. „Durch intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Ländern und dem Bund“, so Karner, sei die Aufdeckung der Taten gelungen. Darüber hinaus wurden zwei Callcenter, die als Drehscheibe der Anrufe galten, ausgehoben.
Bei den langwierigen Ermittlungen wurde laut Polizei eine Keilerzelle in Wien zerschlagen und eine weitere in Brno (Brünn) ausgehoben. Tatorte befanden sich in praktisch allen Bundesländern. Zudem waren die Beschuldigten international tätig, etwa in der Slowakei, in Deutschland und Polen.
Im Hinblick auf die künftige Prävention von „Schockanrufen“ betont Polizeidirektor Andreas Holzer: „Wissen schützt“. Je mehr über diese Betrugsmasche berichtet werde, desto besser könnten sich Menschen schützen. Männer und Frauen seien gleichermaßen betroffen, betonte die Polizei. Auch beim Alter gebe es keine besonders gefährdete Gruppe. „Auch junge Personen fielen auf die besonders hinterhältigen Maschen hinein“, erklärte die Exekutive.
Betrugszahlen steigen
Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beobachtet seit Jahren einen stetigen Anstieg solcher Betrugsfälle. Staatsanwälte sehen sich zunehmend mit diesen Delikten konfrontiert. Deshalb müsse auf diese Art von Straftaten ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Das gezielte Ausnutzen eines „Klimas der Angst“ spiele dabei eine zentrale Rolle.
Im Bereich „Schockanruf“ waren laut Polizei 2025 hierzulande 90 vollendete Taten und 329 angezeigte Versuchshandlungen verübt worden. Die Dunkelziffer bzw. die Nichtanzeigen bei dieser Deliktform würden offensichtlich aus Scham von Betroffenen jedoch wesentlich höher sein, mutmaßen die Fahnder.
