Asbest: Es hagelt Kritik von ÖVP und Greenpeace

Die Grünen hätten in der Vergangenheit immer wieder umfassende Aufklärung und größtmögliche Transparenz eingefordert. „Diese Maßstäbe müssen auch dann gelten, wenn man selbst Regierungsverantwortung trägt“, sagt Zarits.

„Verantwortung übernehmen“

Auch seitens Greenpeace kommt Kritik: Umweltchemiker Herwig Schuster ruft Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und seine Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) auf, „endlich volle Verantwortung zu übernehmen und wirksame Sofortmaßnahmen zu setzen, statt sich hinter einer Luftmess-Taskforce zu verstecken“. Es sei „befremdlich, dass die Landesregierung noch immer glaubt, mit Luftmessungen allein das Problem lösen zu können“.