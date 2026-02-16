Lotto-Vierfachjackpot: Es geht um 4,6 Millionen €

Am vergangenen Sonntag gab es erneut keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“. Da das bereits die vierte sechser-lose Runde in Folge war, geht es am Mittwoch um den bereits zweiten Vierfachjackpot des heurigen Jahres.
Rund 4,6 Millionen Euro werden als Gewinnsumme für den oder die Sechser zur Verfügung stehen. Übrigens: Der erste Vierfachjackpot des Jahres entwickelte sich zum Fünffachjackpot weiter.
Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag vier Gewinner, die zweimal aus der Steiermark sowie je einmal aus Salzburg und dem Burgenland kommen. Alle vier waren per Quicktipp erfolgreich und erhalten dafür jeweils rund 37.000 Euro.
Bei LottoPlus durfte sich ein Spielteilnehmer aus Wien über einen Solo-Sechser mit mehr als 313.000 Euro freuen. Doch dabei ist es nicht geblieben: Der Gewinn wurde mit dem System 0/08 erzielt, was noch einmal 12 Fünfer und 15 Vierer brachte. Dies erhöhte den Gesamtgewinn auf mehr als 325.000 Euro. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 350.000 Euro.
Joker-Doppeljackpot: Es warten rund 600.000 Euro
Beim Joker ist erneut ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben, und somit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot. Das „Ja“ zum Joker wird dabei – im Falle eines Sologewinnes – rund 600.000 Euro wert sein. Die Ziehung am kommenden Mittwoch moderiert Conny Kreuter.
