Lotto-Vierfachjackpot: Es geht um 4,6 Millionen €

Bei LottoPlus durfte sich ein Spielteilnehmer aus Wien über einen Solo-Sechser mit mehr als 313.000 Euro freuen. Doch dabei ist es nicht geblieben: Der Gewinn wurde mit dem System 0/08 erzielt, was noch einmal 12 Fünfer und 15 Vierer brachte. Dies erhöhte den Gesamtgewinn auf mehr als 325.000 Euro. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 350.000 Euro.