Ziehung am Mittwoch

Lotto-Vierfachjackpot: Es geht um 4,6 Millionen €

Österreich
16.02.2026 09:39
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am vergangenen Sonntag gab es erneut keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“. Da das bereits die vierte sechser-lose Runde in Folge war, geht es am Mittwoch um den bereits zweiten Vierfachjackpot des heurigen Jahres. 

0 Kommentare

Rund 4,6 Millionen Euro werden als Gewinnsumme für den oder die Sechser zur Verfügung stehen. Übrigens: Der erste Vierfachjackpot des Jahres entwickelte sich zum Fünffachjackpot weiter.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag vier Gewinner, die zweimal aus der Steiermark sowie je einmal aus Salzburg und dem Burgenland kommen. Alle vier waren per Quicktipp erfolgreich und erhalten dafür jeweils rund 37.000 Euro.

Bei LottoPlus durfte sich ein Spielteilnehmer aus Wien über einen Solo-Sechser mit mehr als 313.000 Euro freuen. Doch dabei ist es nicht geblieben: Der Gewinn wurde mit dem System 0/08 erzielt, was noch einmal 12 Fünfer und 15 Vierer brachte. Dies erhöhte den Gesamtgewinn auf mehr als 325.000 Euro. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 350.000 Euro.

Lesen Sie auch:
Im belgischen Dorf Zingem hat eine 21-köpfige Freundesgruppe gemeinsam Euromillionen gespielt ...
„Der Champagner floss“
21 Freunde gewinnen gemeinsam Lotto-Jackpot
02.02.2026
6 Millionen im Topf!
Lotto: Erster Fünffachjackpot des Jahres wartet
02.02.2026
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
13.01.2026
Gerät plötzlich weg
Warum Lotto Plus nicht mehr im TV gezeigt wird
05.01.2026

Joker-Doppeljackpot: Es warten rund 600.000 Euro
Beim Joker ist erneut ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben, und somit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot. Das „Ja“ zum Joker wird dabei – im Falle eines Sologewinnes – rund 600.000 Euro wert sein. Die Ziehung am kommenden Mittwoch moderiert Conny Kreuter.

Österreich
16.02.2026 09:39
