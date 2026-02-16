Verhandlungen mit Bayern stocken: Greift Real zu?

Wie sieht die Zukunft von ÖFB-Star Konrad Laimer aus? Die Verhandlungen mit dem FC Bayern stocken – greift Real Madrid jetzt zu?
Laimer ist bei den Bayern als Rechtsverteidiger und Allrounder im Mittelfeld eigentlich nicht mehr wegzudenken. Dass die Münchner Verantwortlichen den Vertrag mit dem 28-jährigen Salzburger verlängern möchten, ist kein Geheimnis. Doch die ersten Verhandlungsgespräche liefen stockend und aus Sicht von Laimer wohl nicht wie gewünscht.
Laimer will rund 15 Mio. Euro Gehalt
Denn laut dem „Bild“-Podcast „Bayern Insider“ fordert der ÖFB-Kicker eine saftige Gehaltserhöhung von rund acht Millionen Euro auf ein Jahressalär von bis zu 15 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Die Bayern stiegen darauf (vorerst) nicht ein.
Real Madrid als Nutznießer?
Klar werden da andere Top-Klubs hellhörig. So schreibt das Portal „fichajes“ beispielsweise von einem Interesse von Real Madrid. Wegen Laimers Vielseitigkeit – als Rechtsverteidiger, im Mittelfeld oder defensiv flexibel einsetzbar – sollen die Spanier angetan sein. Aktuell bekleiden Trent Alexander-Arnold und Dani Carvajal zumeist die rechte Abwehrseite bei Real Madrid. Da Carvajals Vertrag jedoch im Sommer ausläuft, sondieren die Madrilenen bereits den Markt.
Laimer hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2027. Sollte es zu keiner Einigung kommen, könnte Real Madrid Nutznießer werden.
Weitere Kandidaten im Rennen
Neben Laimer werden bei den „Königlichen” auch Pedro Porro von den Tottenham Hotspurs sowie Wesley Franca von der AS Rom als mögliche Optionen gehandelt.
Ob Laimer tatsächlich Kandidat für das Santiago Bernabéu wird oder seinen Vertrag in München verlängert, bleibt offen. Eines steht fest: Der Poker um den ÖFB-Star nimmt Fahrt auf.
