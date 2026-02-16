Verhandlungen mit Bayern stocken: Greift Real zu?

Real Madrid als Nutznießer?

Klar werden da andere Top-Klubs hellhörig. So schreibt das Portal „fichajes“ beispielsweise von einem Interesse von Real Madrid. Wegen Laimers Vielseitigkeit – als Rechtsverteidiger, im Mittelfeld oder defensiv flexibel einsetzbar – sollen die Spanier angetan sein. Aktuell bekleiden Trent Alexander-Arnold und Dani Carvajal zumeist die rechte Abwehrseite bei Real Madrid. Da Carvajals Vertrag jedoch im Sommer ausläuft, sondieren die Madrilenen bereits den Markt.