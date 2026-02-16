Vorteilswelt
„Krone“-Gastkommentar

Spitzenpolitik aus dem Takt

Kolumnen
16.02.2026 09:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
Am Donnerstag war die Staatsoper wieder eine perfekte Bühne. Österreich hat sich der Welt auf höchstem Niveau charmant und weltoffen präsentiert. Auch ich habe, wie viele Unternehmer, die bezaubernde Philharmonie dieses Abends wahrgenommen. Umso mehr erschreckt mich, wie verschwenderisch unsere politische Elite mit diesem Staatsball umgeht.

Gerade jetzt, wo sich die Welt nach Frieden sehnt, versagen unsere Volksvertreter auf der internationalen Bühne. Anstatt sich auf dem diplomatischen Parkett der Staatsoper zu bewegen, glänzten der Bundeskanzler und sämtliche Minister durch Abwesenheit. Jene, die dem Staatsball die Ehre gaben, bewiesen kaum Taktgefühl.

Ein Bundespräsident, der keinen Staatsgast zum Opernball lädt, vergibt eine Chance. Der Rahmen war bereitet und bezahlt, allein die Plätze blieben leer. Selbst der Vizekanzler, der – welch noble Geste – einem Jugendfreund den Ballbesuch ermöglichte, hätte keinen großen Mehraufwand verursacht, hätte er einen Staatsgast geladen.

Da fragt man sich dann kopfschüttelnd, warum die Außenministerin eigens eine teure Loge mietete, wo die Regierungsloge doch ohnehin die meiste Zeit unterbesetzt war. Verschwiegen wird auch, was aus der Einladung an den US-Außenminister wurde, für die unsere Außenministerin im Juli extra einen aufwendigen Staatsbesuch in Washington absolvierte.

De facto scheinen die Lackschuhe früherer Spitzenpolitiker aktuellen Volksvertretern zu groß. Kein Wunder, dass manche aus dem Takt geraten.

Kolumnen
16.02.2026 09:00
