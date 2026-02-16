Fahrgast wurde von Taxi überrollt und eingeklemmt

Viel blöder kann es nicht ablaufen: Bei einem Unfall in Schlins (Vorarlberg) wurde am Sonntagabend ein 42-jähriger Fahrgast unter einem Taxi eingeklemmt, nachdem dieses im Zuge einer Wende ins Rutschen geraten war. Auch die Taxilenkerin erlitt leichte Verletzungen.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 20.15 Uhr: Eine 54-jährige Taxifahrerin hatte einen 42-jährigen Fahrgast von Bludenz nach Schlins befördert. Nach der Ankunft begab sich der Mann in sein Wohnhaus, um Bargeld zu holen. Währenddessen setzte die Lenkerin das Taxi zurück, um zu wenden.
Fahrgast öffnete Fahrertür
Doch just in diesem Moment kehrte der Fahrgast zurück und öffnete die Fahrertür. Mit schlimmen Folgen: Der Mann wurde unter das Fahrzeug gezogen und mitgeschleift. Dem nicht genug erschrak die Taxifahrerin derart, dass sie die Kontrolle über den Wagen verlor, der daraufhin aus rund sechs Metern Höhe in den Vermülsbach stürzte.
Schwer verletzt und eingeklemmt
Der 42-Jährige wurde unter dem Taxi eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Taxilenkerin zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, alarmierten glücklicherweise sofort die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurden die beiden Unfallbeteiligten ins Krankenhaus gebracht. Das Taxi endete als Totalschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.