Fahrgast wurde von Taxi überrollt und eingeklemmt

Fahrgast öffnete Fahrertür

Doch just in diesem Moment kehrte der Fahrgast zurück und öffnete die Fahrertür. Mit schlimmen Folgen: Der Mann wurde unter das Fahrzeug gezogen und mitgeschleift. Dem nicht genug erschrak die Taxifahrerin derart, dass sie die Kontrolle über den Wagen verlor, der daraufhin aus rund sechs Metern Höhe in den Vermülsbach stürzte.