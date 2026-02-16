Vorteilswelt
Mann schwer verletzt

Fahrgast wurde von Taxi überrollt und eingeklemmt

Chronik
16.02.2026 09:44
Das Taxi stürzte aus rund sechs Metern Höhe in einen Bach.
Das Taxi stürzte aus rund sechs Metern Höhe in einen Bach.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Viel blöder kann es nicht ablaufen: Bei einem Unfall in Schlins (Vorarlberg) wurde am Sonntagabend ein 42-jähriger Fahrgast unter einem Taxi eingeklemmt, nachdem dieses im Zuge einer Wende ins Rutschen geraten war. Auch die Taxilenkerin erlitt leichte Verletzungen.

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 20.15 Uhr: Eine 54-jährige Taxifahrerin hatte einen 42-jährigen Fahrgast von Bludenz nach Schlins befördert. Nach der Ankunft begab sich der Mann in sein Wohnhaus, um Bargeld zu holen. Währenddessen setzte die Lenkerin das Taxi zurück, um zu wenden.

Fahrgast öffnete Fahrertür
Doch just in diesem Moment kehrte der Fahrgast zurück und öffnete die Fahrertür. Mit schlimmen Folgen: Der Mann wurde unter das Fahrzeug gezogen und mitgeschleift. Dem nicht genug erschrak die Taxifahrerin derart, dass sie die Kontrolle über den Wagen verlor, der daraufhin aus rund sechs Metern Höhe in den Vermülsbach stürzte.

Die Rettungskräfte im Einsatz.
Die Rettungskräfte im Einsatz.(Bild: Mathis Fotografie)

Schwer verletzt und eingeklemmt
Der 42-Jährige wurde unter dem Taxi eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Taxilenkerin zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, alarmierten glücklicherweise sofort die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurden die beiden Unfallbeteiligten ins Krankenhaus gebracht. Das Taxi endete als Totalschaden. 

Chronik
16.02.2026 09:44
Altach-Coach Summer:
„In Linz werden wir nicht so viele Chancen haben“
Olympiasiegerin Rädler
„Habe gespürt, dass sie immer hinter mir stehen“
Für den SCR Altach
Nach der Nullnummer folgen jetzt zwei Topspiele
Faschingsfinale
Das gesamte Ländle in Narrenhand
