Schneechaos sorgt für Sperren und Behinderungen

Heftiger Schneefall sorgte Montagfrüh bzw. am Vormittag für große Probleme auf den Tiroler Straßen: Unter anderem auf der Fernpassstraße und auf der Arlbergstraße herrschte Schneekettenpflicht. Auch auf der Seefelder Straße gab es Probleme – da und dort blieben immer wieder Lastwagen hängen. Auch zu Sperren kam es bereits.