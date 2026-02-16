Vorteilswelt
Lkw bleiben hängen

Schneechaos sorgt für Sperren und Behinderungen

Tirol
16.02.2026 07:50
Tief winterlich die Bedingungen auf der Fernpassstraße (links) und am Arlbergpass.
Tief winterlich die Bedingungen auf der Fernpassstraße (links) und am Arlbergpass.(Bild: Land Tirol (Webcam))
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Heftiger Schneefall sorgte Montagfrüh bzw. am Vormittag für große Probleme auf den Tiroler Straßen: Unter anderem auf der Fernpassstraße und auf der Arlbergstraße herrschte Schneekettenpflicht. Auch auf der Seefelder Straße gab es Probleme – da und dort blieben immer wieder Lastwagen hängen. Auch zu Sperren kam es bereits.

„Stellenweise kam und kommt es zu Problemen wegen des Schneefalls“, hieß es vonseiten der Landesverkehrsabteilung auf „Krone“-Nachfrage. Auf der Arlbergstraße herrschte Schneefahrbahn und logischerweise Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge.

Am Fernpass blieben Lkw hängen. Die B179 musste zeitweise auch gesperrt werden.
Am Fernpass blieben Lkw hängen. Die B179 musste zeitweise auch gesperrt werden.(Bild: Land Tirol (Webcam), Krone KREATIV)

Fernpass musste gesperrt werden
Ähnlich die Situation auch am Fernpass – dort musste die B179 zwischen der Fernpasshöhe und dem Lermooser Tunnel am frühen Vormittag gesperrt werden, weil immer wieder Fahrzeuge bzw. Lkw hängengeblieben waren. Auch auf der Fernpass galt zwischen Nassereith und dem Lermooser Tunnel Kettenpflicht für alle Fahrzeuge.

Am Zirler Berg
Am Zirler Berg(Bild: Land Tirol (Webcam)fr)
In der Früh auf der B177 Seefelder Straße.
In der Früh auf der B177 Seefelder Straße.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Brenzlig war die Situation laut Polizei auch auf der Seefelder Straße (B177). Auch auf der S16 Arlberg Schnellstraße und auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland kam es aufgrund des Schneefalls teils zu Problemen.

Unfall und Sperre auf Loferer Straße
Im Unterland galt Schneekettenpflicht auf der Hintersteiner-See-Straße (L207). Auf der Loferer Straße (B178) herrschten ebenfalls tief winterliche Bedingungen. In der Früh war es dort auch zu einem Unfall und infolgedessen zu einer Sperre gekommen.

