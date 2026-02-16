Schneechaos sorgt für Sperren und Behinderungen

Heftiger Schneefall sorgte Montagfrüh bzw. am Vormittag für große Probleme auf den Tiroler Straßen: Unter anderem auf der Fernpassstraße und auf der Arlbergstraße herrschte Schneekettenpflicht. Auch auf der Seefelder Straße gab es Probleme – da und dort blieben immer wieder Lastwagen hängen. Auch zu Sperren kam es bereits.
„Stellenweise kam und kommt es zu Problemen wegen des Schneefalls“, hieß es vonseiten der Landesverkehrsabteilung auf „Krone“-Nachfrage. Auf der Arlbergstraße herrschte Schneefahrbahn und logischerweise Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge.
Fernpass musste gesperrt werden
Ähnlich die Situation auch am Fernpass – dort musste die B179 zwischen der Fernpasshöhe und dem Lermooser Tunnel am frühen Vormittag gesperrt werden, weil immer wieder Fahrzeuge bzw. Lkw hängengeblieben waren. Auch auf der Fernpass galt zwischen Nassereith und dem Lermooser Tunnel Kettenpflicht für alle Fahrzeuge.
Brenzlig war die Situation laut Polizei auch auf der Seefelder Straße (B177). Auch auf der S16 Arlberg Schnellstraße und auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland kam es aufgrund des Schneefalls teils zu Problemen.
Unfall und Sperre auf Loferer Straße
Im Unterland galt Schneekettenpflicht auf der Hintersteiner-See-Straße (L207). Auf der Loferer Straße (B178) herrschten ebenfalls tief winterliche Bedingungen. In der Früh war es dort auch zu einem Unfall und infolgedessen zu einer Sperre gekommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.