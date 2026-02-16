Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande

Als die 1600 Rapid-Fans auf „Wir wollen Rapid sehen“ im Derby-Finish „Wir haben die Schnauze voll!“ anstimmten, musste man in Favoriten Schlimmes befürchten. Sekunden später, in der 89. Spielminute, war es soweit, wurden im Gästesektor nicht nur Bengalen gezündet, sondern auch Raketen (blieben zum Glück im Fangnetz hängen) abgeschossen. Sogar die Feuerwehr musste zum Löschen ausrücken, ein Ordner soll von einem Wurfgeschoss verletzt worden sein. Ein sportlich ernüchterndes Derby wurde für Rapid zu einem Abend der Schande! Wieder einmal.