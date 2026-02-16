Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Will keiner sehen“

Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande

Bundesliga
16.02.2026 05:32
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Grün-Weiße Anhänger sorgten am Sonntag bei Rapids Niederlage im Wiener Derby gegen die Austria mit Raketen im Finish fast für einen Abbruch. Nach dem nächsten Skandal ist die Sektorsperre in zumindest drei Top-Spielen fix.

0 Kommentare

Als die 1600 Rapid-Fans auf „Wir wollen Rapid sehen“ im Derby-Finish „Wir haben die Schnauze voll!“ anstimmten, musste man in Favoriten Schlimmes befürchten. Sekunden später, in der 89. Spielminute, war es soweit, wurden im Gästesektor nicht nur Bengalen gezündet, sondern auch Raketen (blieben zum Glück im Fangnetz hängen) abgeschossen. Sogar die Feuerwehr musste zum Löschen ausrücken, ein Ordner soll von einem Wurfgeschoss verletzt worden sein. Ein sportlich ernüchterndes Derby wurde für Rapid zu einem Abend der Schande! Wieder einmal.

Unschöne Szenen im Derby
Unschöne Szenen im Derby(Bild: sportkrone.at)

Referee Markus Hameter holte die Teams, schickte dann alle Spieler gemäß des Dreistufenplans in die Kabine. Nach elf Minuten ging es weiter, wurde doch noch die Nachspielzeit über die Bühne gebracht. Wenigstens kein Spiel-Abbruch, so blieb es bei Austrias 2:0-Sieg.

Lesen Sie auch:
Aus welcher Perspektive heraus man auch aufs Derby blickt – für Rapid war‘s eines zum Vergessen.
Derby zum Vergessen
Rapid: Sieglos-Serie, Verletzung, Fan-Eklat
15.02.2026
Sektorsperre?
Derby-Eklat: Rapid droht jetzt deftige Strafe
15.02.2026
Grün-Weiß harmlos
Derbysieg! Austria schießt Rapid aus Top sechs
15.02.2026

Aber noch schlimmer als die sportliche Krise (zwölf sieglose Pflichtspiele in Folge) wiegt für Rapid der Skandal auf den Rängen. Nach vier Derbys ohne Gästefans, nach den Ausschreitungen im Herbst 2024 waren die Anhänger gestern erstmals auf „Bewährung“ dabei, rund 500 Polizisten und 300 Ordner im Einsatz. Aber die unbelehrbaren Idioten waren in ihrem Frust letztlich nicht zu stoppen.

„Wir müssen unseren Sport beschützen“
Die Strafe folgt prompt, die Bewährung wird schlagend, in den nächsten drei Top-Spielen wird Rapids Fansektor gesperrt werden. „Auch wenn man den Frust der Fans verstehen kann, das will keiner sehen“, sagte Rapids Stürmer Andi Weimann. Trainer Johannes Hoff Thorup pflichtete ihm bei: „Wir müssen unseren Sport beschützen. Ich bin als Kind im Stadion aufgewachsen, das müssen sichere Orte sein.“

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Ähnlich sprachlos machte auch das sportliche Versagen auf dem Rasen – Weimann: „Das ist schwer zu erklären. Im Training schaut es ganz anders aus. Wir verlieren jeden Zweikampf, das geht in einem Derby nicht.“

Zitat Icon

Wir müssen unseren Sport beschützen. Ich bin als Kind im Stadion aufgewachsen, das müssen sichere Orte sein.

Johannes Hoff Thorup

Ndzie schwer verletzt
Das 0:1 servierte Amane Torschütze Eggestein, beim 0:2 ließ sich Rapid auskontern. „Das hätten wir mehrmals verhindern können“, ärgerte sich Hoff Thorup, dem der Mut, die Aggressivität fehlte. „Inakzeptabel“, bringt es Weimann auf den Punkt. Bis auf einen Bolla-Schuss (60.) kam Rapid im gesamten Derby zu keinem gefährlichen Abschluss, spielerisch war es ein Offenbarungseid. Und das, obwohl man im Kampf um die Top 6 mit dem Rücken zur Wand steht.

Damit müssen Kapitän Seidl und Co. weiter auf den ersten Dreier seit Anfang November (2:1 gegen Sturm) warten. Unglaublich, dass die Top-6-Chance dennoch lebt, nur zwei Punkte auf den Fünften Hartberg fehlen. Drei Runden vor Schluss. Wobei man auch Ndzie mit einer schweren Knieverletzung verlor. Das passte zu Rapids schwarzem Derby-Sonntag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
16.02.2026 05:32
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
153.456 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
126.124 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.445 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
910 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Bundesliga
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Stimmen zum BL-Sonntag
Austria-Coach Helm: „Jeder kämpft für den anderen“
Sektorsperre?
Derby-Eklat: Rapid droht jetzt deftige Strafe
Grün-Weiß harmlos
Derbysieg! Austria schießt Rapid aus Top sechs
Derby kurz vor Abbruch
Erstmals wieder Gäste-Fans – und Raketen am Feld

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf