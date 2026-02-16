Italien: Fremder will Kind in Supermarkt entführen

Opfer musste mit Oberschenkelbruch ins Spital

Das Kind wurde bei dem brutalen Überfall schwer verletzt. Der Oberschenkel des Mädchens wurde gebrochen, es musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verdächtige wurde festgenommen – sein Motiv ist noch vollkommen unklar. Fest steht, dass er die Familie nicht gekannt hatte und auch keine Vorstrafen hatte.