Opfer schwer verletzt
Italien: Fremder will Kind in Supermarkt entführen
Schockmoment in einem Supermarkt in Italien: Als eine Familie das Geschäft verlassen wollte, schnappte sich ein Unbekannter das eineinhalbjährige Kind. Die Eltern konnten den Angreifer glücklicherweise abwehren – das Mädchen wurde jedoch schwer verletzt.
Der Vorfall ereignete sich an einem Samstagnachmittag in Bergamo: Die Mutter hatte ihre Tochter an der Hand und wollte gerade das Geschäft verlassen, als sich plötzlich ein unbekannter Mann, der ihnen entgegenging, das Kind schnappte.
Der Mann packte das Mädchen am rechten Bein und versuchte, es der Mutter zu entreißen. Doch die Frau reagierte geistesgegenwärtig und hielt das Kind fest. Ihr Ehemann, der zuvor noch den Einkaufswagen schob, eilt ebenfalls zu Hilfe und schlug den Angreifer auf den Rücken. Der mutmaßliche Entführer stürzte daraufhin und konnte gemeinsam mit einem Sicherheitsmitarbeiter überwältigt werden.
Opfer musste mit Oberschenkelbruch ins Spital
Das Kind wurde bei dem brutalen Überfall schwer verletzt. Der Oberschenkel des Mädchens wurde gebrochen, es musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verdächtige wurde festgenommen – sein Motiv ist noch vollkommen unklar. Fest steht, dass er die Familie nicht gekannt hatte und auch keine Vorstrafen hatte.
