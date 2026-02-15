FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten

„Ich werde alle umbringen“

Darin heißt es ganz konkret: „Meine Mutter starb (...) in diesem verdammten Krankenhaus. Sie haben versagt. Ihr habt versagt. Ich will kein Mitleid. Ich will keine leeren Worte. Ich will nur eins, dass jeder spürt, was ich fühle. Lang lebe der Islam“ Ein paar Zeilen weiter steht dann: „Ich schreibe diesen Text im Krankenhaus – genau dort, wo sie mich liegen ließen. Allein. Ich werde (...) mit einer Pistole ins Krankenhaus kommen und alle umbringen. Jeder soll fühlen, was ich gefühlt habe.“