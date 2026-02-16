Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nationalpark am See

Natur pur für große und kleine Interessierte

Burgenland
16.02.2026 09:00
Sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene können im Nationalpark viel lernen!
Sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene können im Nationalpark viel lernen!(Bild: Stefan Leitner)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Seit dem Vorjahr gibt es die Mini-Ranger im Nationalpark Neusiedler See. Das Programm wird auch heuer fortgeführt. Neu ist eine „Ranger-Light“ Ausbildung für Erwachsene.

0 Kommentare

Die Mitarbeiter des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel haben einen klaren Bildungsauftrag. Dementsprechend groß und vielfältig ist jedes Jahr auch das Bildungsprogramm.

Einstiegsprogramm für die Jüngsten
Seit dem Vorjahr gibt es die „Mini- und Junior-Ranger“. Sie sollen Kinder und Jugendliche für Natur, Artenvielfalt und den Schutz unserer einzigartigen Lebensräume begeistern. „Ab 2026 ist das Mini-Ranger-Programm modular aufgebaut: Das Einstiegsprogramm Natur richtet sich an Kinder von drei bis sieben Jahren, die erstmals in die Welt des Nationalparks eintauchen möchten“, schildert Lukas Vendler vom Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel.

Kinder sollen für Natur und Artenschutz begeistert werden.
Kinder sollen für Natur und Artenschutz begeistert werden.(Bild: Haschek)

Sie sollen gemeinsam mit einem Elternteil neugierig, spielerisch und mit allen Sinnen die Tier- und Pflanzenwelt des Schutzgebietes kennenlernen. Übrigens: Für jene, die das Programm bereits im Vorjahr mitgemacht haben, gibt es heuer das Aufbaumodul „Vögel“. Das Mini-Ranger Programm läuft von März bis November.

Die Junior-Ranger starteten bereits im August des Vorjahres und treffen einander noch bis Juli dieses Jahres.

Der Nationalpark für erwachsene Interessierte
In diesem Jahr zaubern die Mitarbeiter des Nationalparks Neusiedler See aber auch ein tolles Programm für erwachsene Naturliebhaber aus dem Hut. Für jene, die die komplette Ausbildung zum Ranger nicht absolvieren möchten, gibt es quasi eine „Light“-Version.

Mehr dazu

Infos und Anmeldung: nationalparkneusiedlersee.at

Draußen sein und beobachten
Ein naturkundlicher Jahreskurs für Erwachsene (März bis November) mit acht Modulen steht auf dem Programm. Die Termine kombinieren Grundlagen/Inputs mit intensiven Exkursionen in die Lebensräume des Nationalparks – von Sodalacken über Schilfgürtel bis zu Wiesen, Weiden und Sandlebensräumen. „Im Mittelpunkt stehen Draußensein, Beobachten und Verstehen: Arten kennenlernen, ökologische Zusammenhänge einordnen und den Jahreslauf der Landschaft lesen“, so Vendler. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-5° / 2°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-4° / 4°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-6° / 3°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-6° / 2°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-6° / 3°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die Waggons sprangen aus den Gleisen.
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
155.838 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.076 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.760 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
956 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Burgenland
Alarmbereitschaft
Sorgenfalten wegen Rücklauf bei Zivildienern
Keine Straßennamen
Hackerberg: Zwei Stimmen für die Tradition
Vor Sitzung
Asbest: Es hagelt Kritik von ÖVP und Greenpeace
Wir wissen Rat!
Demenz: Wenn das große Vergessen anklopft
Autos touchieren Wagen
Mehrere Verletzte in NÖ: Drama nach Faschingsumzug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf