Natur pur für große und kleine Interessierte

Einstiegsprogramm für die Jüngsten

Seit dem Vorjahr gibt es die „Mini- und Junior-Ranger“. Sie sollen Kinder und Jugendliche für Natur, Artenvielfalt und den Schutz unserer einzigartigen Lebensräume begeistern. „Ab 2026 ist das Mini-Ranger-Programm modular aufgebaut: Das Einstiegsprogramm Natur richtet sich an Kinder von drei bis sieben Jahren, die erstmals in die Welt des Nationalparks eintauchen möchten“, schildert Lukas Vendler vom Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel.