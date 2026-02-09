Vorteilswelt
Ghostface ist zurück

Erleben Sie mit krone.tv die Premiere von Scream 7

Gewinnspiele
09.02.2026 06:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Er ist eine Legende des Horrors. Eine Maske, die Filmgeschichte schrieb. Und ein Killer, der Generationen von Kinobesuchern das Fürchten lehrte. Mit Scream 7 meldet sich Ghostface eindrucksvoll zurück –und krone.tv verlost 45 x 2 Tickets für die exklusive Kinopremiere dieses mit Hochspannung erwarteten Horror-Ereignisses.

0 Kommentare

Seit dem ersten Scream im Jahr 1996 steht die Reihe für nervenaufreibende Spannung, unerwartete Wendungen und ein tödliches Spiel mit den Regeln des Horror-Genres. Jeder Teil stellte aufs Neue die zentrale Frage:
Wer steckt diesmal hinter der Maske? Über die Jahre wechselten die Opfer, die Schauplätze und die Motive doch eines blieb konstant: Ghostface kehrt immer zurück. Brutaler, raffinierter und näher dran als je zuvor. Nach den Ereignissen der letzten Filme war klar: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.

Darum geht es in Scream 7
Im Mittelpunkt des neuen Films steht eine scheinbar ruhige Kleinstadt, die jäh von einer Mordserie erschüttert wird. Ein neuer Ghostface-Killer taucht auf und sorgt dafür, dass alte Albträume wieder lebendig werden.

(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)

Als klar wird, dass der Killer gezielt vorgeht und familiäre Verbindungen eine zentrale Rolle spielen, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Sidney Prescott (Neve Campbell), die sich längst ein neues Leben aufgebaut hat, sieht sich erneut mit dem Schrecken ihrer Vergangenheit konfrontiert – diesmal nicht als Zielscheibe allein, sondern als Mutter. Ihre Tochter (Isabel May) gerät ins Visier des Killers. Was folgt, ist ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen und jede falsche Entscheidung tödlich sein kann.

(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich)

Ein neuer Teil, der die Serie weiterdenkt 
Scream 7 setzt auf das, was die Reihe groß gemacht hat: Spannung, Tempo und überraschende Enthüllungen. Gleichzeitig schlägt der Film neue Wege ein und verleiht der Geschichte eine emotionale Tiefe, die den Horror noch intensiver macht. Fans dürfen sich auf einen Film freuen, der Respekt vor den Vorgängern zeigt, ohne sich in Nostalgie zu verlieren und der beweist, dass Ghostface auch nach all den Jahren nichts von seiner tödlichen Faszination eingebüßt hat. 

Seien Sie bei der Premiere dabei
Mit krone.tv und NEOH können Sie live bei der Premiere am 25. Februar um 20:30 im Cineplexx Donauzentrum dabei sein und den neuesten Teil des Horrorfranchises live erleben.

Scream 7

Wann: 25. Februar 2026
Wo: Cineplexx Donauzentrum
Kartenausgabe: 19:30 – 20:15
Filmstart: 20:30

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück können Sie live vor Ort dabei sein. Teilnahmeschluss ist der 18. Februar, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

