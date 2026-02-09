Erleben Sie mit krone.tv die Premiere von Scream 7

Seit dem ersten Scream im Jahr 1996 steht die Reihe für nervenaufreibende Spannung, unerwartete Wendungen und ein tödliches Spiel mit den Regeln des Horror-Genres. Jeder Teil stellte aufs Neue die zentrale Frage:

Wer steckt diesmal hinter der Maske? Über die Jahre wechselten die Opfer, die Schauplätze und die Motive doch eines blieb konstant: Ghostface kehrt immer zurück. Brutaler, raffinierter und näher dran als je zuvor. Nach den Ereignissen der letzten Filme war klar: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.