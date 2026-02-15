Hackerberg: Zwei Stimmen für die Tradition

Viel hat nicht gefehlt, und die Touristenscharen wären fortan in Hackerberg durch Straßen, Gassen und Alleen geschlendert. Läppische zwei Stimmen machten gestern bei der Volksbefragung den Unterschied aus – alles bleibt, wie es war: Die 390 Einwohner werden weiter in 200 nummerierten Häusern leben. 350 Menschen waren stimmberechtigt. 160 sprachen sich gegen die Umbenennung aus, 158 dafür. „Das Projekt Straßenbezeichnung ist hiermit abgeschlossen. Das Wahlergebnis wird respektvoll zur Kenntnis genommen“, so ÖVP-Bürgermeisterin Karin Kirisits.