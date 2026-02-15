Vorteilswelt
Keine Straßennamen

Hackerberg: Zwei Stimmen für die Tradition

Burgenland
15.02.2026 18:58
Jedes Haus hat seine Nummer – so war es und so bleibt es.
Jedes Haus hat seine Nummer – so war es und so bleibt es.(Bild: Franz Weber)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Nach der Volksabstimmung steht jetzt fest: Es wird keine Straßennamen in Hackerberg geben. Von 350 Einwohnern stimmten 160 gegen eine Umbenennung. 

Viel hat nicht gefehlt, und die Touristenscharen wären fortan in Hackerberg durch Straßen, Gassen und Alleen geschlendert. Läppische zwei Stimmen machten gestern bei der Volksbefragung den Unterschied aus – alles bleibt, wie es war: Die 390 Einwohner werden weiter in 200 nummerierten Häusern leben. 350 Menschen waren stimmberechtigt. 160 sprachen sich gegen die Umbenennung aus, 158 dafür. „Das Projekt Straßenbezeichnung ist hiermit abgeschlossen. Das Wahlergebnis wird respektvoll zur Kenntnis genommen“, so ÖVP-Bürgermeisterin Karin Kirisits.

An Grenze zur Steiermark
Hackerberg liegt im Bezirk Güssing an der Grenze zur Steiermark. Postleitzahl: 8292, also steirisch. Das hat nicht jedem gepasst, schon gar nicht dem Gemeinderat, der bereits vor zwei Jahren anregte, eine burgenländische Postleitzahl zu beantragen. Und, weil wir schon beim Umkrempeln sind, Straßennamen einzuführen.

Volksabstimmung verschoben
Rasch formierte sich eine Bürgerinitiative, die sich gegen diese Pläne quer legte. Es soll zu Zwistigkeiten unter den Einwohnern gekommen sein, manche Nachbarn haben sogar die Kommunikation untereinander eingestellt. Die Volksabstimmung hätte eigentlich im Juli 2025 stattfinden sollen. Der Urnengang musste damals aber aus juristischen Gründen verschoben werden.

Wenn man also Ansichtskarten in den Ort im Südburgenland schicken möchte, ist zu adressieren wie gehabt: Vorname, Nachname, 8292 Hackerberg, Hausnummer.

Burgenland
15.02.2026 18:58
Burgenland
