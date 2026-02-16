ÖSV-Stars unzufrieden? Alpinchef spricht Klartext!

Zuletzt hatte ein Bericht aus den Schweizer Medien für Aufregung im Ski-Zirkus gesorgt. Die ÖSV-Stars seien unzufrieden mit Cheftrainer Marko Pfeifer, hieß es. „Das ist ein Gerücht unter vorgehaltener Hand von einem ausländischen Medium“, will Christian Mitter, Sportlicher Leiter des ÖSV, davon nichts wissen.
„An diesen Gerüchten ist gar nichts dran“, betont Alpinchef Mitter im ORF-Interview am Montag. „Wir sind ein gutes, kompaktes Team. Marko ist ein großartiger Fachmann und eine gute Führungspersönlichkeit. Wir haben eine sehr offene Kultur.“
Die „Blick“-Zeitung aus der Schweiz hatte am Samstag berichtet, dass Pfeifer von immer mehr ÖSV-Athleten hinter vorgehaltener Hand als „Fehlbesetzung“ bezeichnet werde. Stimmt nicht – stellt Mitter nun klar und betont, dass er den auslaufenden Vertrag mit Pfeifer gerne verlängern würde.
Nur Silber in der Team-Kombi
In der Abfahrt, im Super-G und im Riesentorlauf blieben die ÖSV-Männer beim Saisonhöhepunkt in Italien ohne Edelmetall. Einzig in der Team-Kombination steht eine Silbermedaille durch Vincent Kriechmayr und Manuel Feller auf der Habenseite. Am Montag folgt noch der Slalom.
