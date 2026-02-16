ÖSV-Stars unzufrieden? Alpinchef spricht Klartext!

Die „Blick“-Zeitung aus der Schweiz hatte am Samstag berichtet, dass Pfeifer von immer mehr ÖSV-Athleten hinter vorgehaltener Hand als „Fehlbesetzung“ bezeichnet werde. Stimmt nicht – stellt Mitter nun klar und betont, dass er den auslaufenden Vertrag mit Pfeifer gerne verlängern würde.