NBA All-Star Game

Meghan und Harry sitzen neben Hollywood-„Queen“

Royals
16.02.2026 08:55
(Bild: AFP/RYAN SIRIUS SUN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn Royals auf eine „Queen“ treffen, ist Glamour garantiert! Beim 75. NBA All-Star Game im Intuit Dome sorgten Meghan Markle (44) und Prince Harry (41) für einen echten Hingucker: Das Sussex-Paar saß direkt neben Hollywood-Königin Queen Latifah (55)! 

Der Auftritt beim NBA-Highlight am 15. Februar hatte Symbolkraft: Hier die echte Herzogin, dort die selbsternannte „Queen“ der Entertainment-Welt – und beide nur wenige Zentimeter vom Spielfeld entfernt. Während auf dem Court die Stars um Punkte kämpften, lieferten sich auf der Tribüne zwei Welten ein royales Blitzlicht-Duell.

Queen Latifah erschien mit Partnerin Eboni Nichols und Sohn Rebel (6) – ein seltener Familienmoment bei einem der größten Sportevents des Jahres.

Harry und Meghan fiebern neben Queen Latifah und deren Tochter Rebel beim Spiel mit.
Harry und Meghan fiebern neben Queen Latifah und deren Tochter Rebel beim Spiel mit.(Bild: AFP/RYAN SIRIUS SUN)

Monochrom-Look
Meghan Markle setzte auf einen dunkelblauen Sweater mit passender Hose und präsentierte frische, weich fallende Stufen im Haar. Prinz Harry wählte schwarze Jeans und ein schwarzes Button-up – sportlich-elegant.

Queen Latifah kombinierte einen grauen Sweatsuit mit silbernem Schmuck und lässiger Attitüde.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sussexes sportliche Großevents als Bühne nutzen. Bereits im Oktober 2025 zeigten sie sich bei der World Series im Dodger Stadium.

Prinz Harry und Herzogin Meghan
Süßes Foto zeigt:
Hier kommt Prinzessin Lilibeth nach Papa Harry
15.02.2026

Zum Valentinstag selbst teilte Meghan auf Instagram ein seltenes Familienfoto: Harry auf einem Feld mit Tochter Princess Lilibet (4) im Arm, beide mit leuchtend roten Haaren. Dazu schrieb sie emotional: „Diese beiden + Archie = meine ewigen Valentinstagsgeschenke.“

Royals
16.02.2026 08:55
