Parkfalle: Auch diese Straße ist „Niemandsland“

Nach dem „Krone“-Bericht über die Straforgie in Hernals gibt es in diesem Wiener Bezirk nun den nächsten bizarren Pseudo-Parkplatz – verbunden mit Strafmandaten.
Die Umgestaltung dieser wichtigen Straße hat nicht nur Freunde, Parksheriffs gehören aber wohl dazu: Nach dem „Krone“-Bericht über ein „Niemandsland“ in Hernals, wo korrektes Parken unmöglich ist, weist Leser Herbert K. jetzt auf ein weiteres stadtplanerisches Gustostückerl hin.
