Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um

Feuerwehr, Rettung und Polizei sind derzeit in Linz im Einsatz. Im Bereich der Turmstraße waren bei Verschubarbeiten am dortigen Bahnhof einige Waggons eines Güterzuges entgleist und umgefallen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte aber beträchtlich sein.
Es war gegen 7.30 Uhr, als die Einsatzkräfte verständigt waren. Bei Arbeiten im Bereich des Verschiebebahnhofs Linz West im Industriegebiet kam es zu einem Unfall, bei dem zahlreiche Waggons umgefallen waren.
Sicherungsmaßnahmen nötig
Die Waggons waren zwar leer, allerdings ungereinigt und zuvor mit verschiedenen Gasen beladen gewesen. Deswegen musste die Linzer Berufsfeuerwehr umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Oberleitungen mussten zudem geerdet werden, damit man weiterarbeiten konnte.
Einsatzleiter Roland Hieslmayr: „Wir haben den Zug zunächst gesichert. Der Sachschaden ist enorm, weil auch Masten umgeknickt wurden. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis die Arbeiten beendet sind.“ Die Weststrecke musste gesperrt werden, es kam zu Verzögerungen im Zugverkehr, so die ÖBB.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.