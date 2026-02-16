Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um

Einsatzleiter Roland Hieslmayr: „Wir haben den Zug zunächst gesichert. Der Sachschaden ist enorm, weil auch Masten umgeknickt wurden. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis die Arbeiten beendet sind.“ Die Weststrecke musste gesperrt werden, es kam zu Verzögerungen im Zugverkehr, so die ÖBB.