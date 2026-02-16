Vorteilswelt
Hoher Schaden

Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um

Oberösterreich
16.02.2026 08:35
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Feuerwehr, Rettung und Polizei sind derzeit in Linz im Einsatz. Im Bereich der Turmstraße waren bei Verschubarbeiten am dortigen Bahnhof einige Waggons eines Güterzuges entgleist und umgefallen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte aber beträchtlich sein. 

Es war gegen 7.30 Uhr, als die Einsatzkräfte verständigt waren. Bei Arbeiten im Bereich des Verschiebebahnhofs Linz West im Industriegebiet kam es zu einem Unfall, bei dem zahlreiche Waggons umgefallen waren.

Der Schaden ist enorm.
Der Schaden ist enorm.

Sicherungsmaßnahmen nötig
Die Waggons waren zwar leer, allerdings ungereinigt und zuvor mit verschiedenen Gasen beladen gewesen. Deswegen musste die Linzer Berufsfeuerwehr umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Oberleitungen mussten zudem geerdet werden, damit man weiterarbeiten konnte.

Einsatzleiter Roland Hieslmayr: „Wir haben den Zug zunächst gesichert. Der Sachschaden ist enorm, weil auch Masten umgeknickt wurden. Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis die Arbeiten beendet sind.“ Die Weststrecke musste gesperrt werden, es kam zu Verzögerungen im Zugverkehr, so die ÖBB.

