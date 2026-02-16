Ganz schön schlüpfrig!

Rian enthüllt die größte Homeoffice-Lüge

Adabei-TV Clips
16.02.2026 09:00
0 Kommentare

Er ist aktuell einer der spannendsten Durchstarter der Musikszene – und Sänger Rian nimmt kein Blatt vor den Mund! Im Interview verrät er jetzt, was im Homeoffice wirklich abgeht – und welche „größte Lüge“ dabei fast jeder erzählt. Was er damit meint? Mehr dazu im Video.

Weitere Videos
krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg und „Kronen Zeitung“-Unterhaltungschef Norman Schenz
Logengeflüster im Talk
Was den TV-Kameras am Opernball verborgen blieb
Adabei-TV Clips
„Einfach großartig“
Am Opernball: Dieser Politiker war Selfie-König
Adabei-TV Clips
Drama am Opernball
Mucha: „Von Sharon Stone bin ich sehr enttäuscht“
Adabei-TV Clips
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf