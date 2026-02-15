Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gregor Mühlberger

„Ich will schauen, wann ich meinen Zenit erreiche“

Salzburg
15.02.2026 17:30
Nach fünf Jahren beim Team Movistar wechselte Gregor Mühlberger zur französischen Équipe von ...
Nach fünf Jahren beim Team Movistar wechselte Gregor Mühlberger zur französischen Équipe von Landsmann Felix Gall (li.).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Gregor Mühlberger startet als Edelhelfer von Landsmann Felix Gall am Montag mit seinem neuen französischen Team in die Saison 2026. Davor sprach er mit der „Krone“ über seine Vorbereitung und seine Helferrolle.

0 Kommentare

Vom Schnee in die Wüste – das heißt es geraden für Gregor Mühlberger. Der Radprofi hat mit seinem neuen Decathlon-Team („Sehr ambitioniert“) ein Höhentraining in der spanischen Sierra Nevada absolviert. Dieses ist wegen des Wetters aber großteils unter Dach über die Bühne gegangen. „Wir haben das beste draus gemacht“, sagt der 31-Jährige, der morgen bei der Tour durch die Vereinigten Arabischen Emirate in die Saison startet.

Lesen Sie auch:
Doppel-Weltmeisterin bei One: Stella Hemetsberger
Auch im Kickboxen
Stella krönte sich zur Doppel-Weltmeisterin
14.02.2026
Liebe am Valentinstag
Das sind Salzburgs Sportlerpaare
14.02.2026
Im Österreich-Finale
Eisbären nahmen die Festung Salzburg ein
14.02.2026

Das Jahr 2026 verbringt Mühlberger bei Rundfahrten stets an der Seite von Österreichs Rad-Star Felix Gall, für den mit der Verpflichtung seines Landsmannes ein Wunsch erfüllt wurde. Das Team hält große Stücke auf „Mübsi“. „Das ist eine gute Bestätigung und freut mich gscheid“, betont dieser. Die Ziele des österreichischen Duos sind eng miteinander verknüpft und ganz klar. Gall soll beim Giro d’Italia im Mai am Podium der Gesamtwertung stehen. „Wenn ich da meinen Job richtig gut erfülle, bin ich stolz“, sagt Mühlberger. Neben seiner Helferrolle möchte sich der Routinier aber auch persönlich weiterentwickeln. „Ich will schauen, wann ich meinen Zenit erreiche, wann es nicht mehr bergauf geht. Im Moment tut es das noch.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.02.2026 17:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
196.086 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
147.159 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.756 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
808 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
732 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf