Liebe am Valentinstag

Das sind Salzburgs Sportlerpaare

Salzburg
14.02.2026 10:00
(Bild: Lisa Staudinger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Valentinstag geht es weltweit um die Liebe. Auch viele Sportlerherzen von Salzburger Athleten schlagen bei ihren Liebsten höher. Die „Krone“ gibt einen Überblick über fünf Sportlerpaare.

0 Kommentare

Valentinstag – für Singles ein Tag zum Vergessen, für Paare ein wunderschöner Tag, sich gegenseitig vielleicht noch etwas mehr zu lieben als sonst. Sportler sind grundsätzlich dafür bekannt, ihre jeweilige Sportart zu lieben. Doch sie haben auch manchmal Gleichgesinnte gefunden.

Zielsicher verliebt
Treffer ins Herz
Der ehemalige Biathlet Bernhard Leitinger hat im September 2024 seine noch aktive Loipenjägerin ...
Der ehemalige Biathlet Bernhard Leitinger hat im September 2024 seine noch aktive Loipenjägerin Julia (vormals Schwaiger) daheim in Hinterthal geheiratet im Kreise von Familie und Freunden. Das Pinzgauer Biathlon-Traumpaar hat also einen Volltreffer ins Herz des jeweils anderen gelandet.(Bild: Lisa Staudinger)
Laufen verbindet
Paar mit viel Ausdauer
Bei diesem Paar ist die Jagd nach Bestzeiten an der Tagesordnung. Denn Andreas Stöckl und Frau ...
Bei diesem Paar ist die Jagd nach Bestzeiten an der Tagesordnung. Denn Andreas Stöckl und Frau Cornelia Stöckl-Moser sind beide sehr gute Langstreckenläufer. Derzeit erfüllen sie sich ihren Traum vom Eigenheim in Leogang.(Bild: Salzburg Marathon / Salzburg Cityguide)
Paar liebt Edelmetall
Olympia-Gold bejubelt
Mathilde Gremaud, die sich bei Olympia Gold im Freeski-Slopestyle holte, wurde im Ziel von ...
Mathilde Gremaud, die sich bei Olympia Gold im Freeski-Slopestyle holte, wurde im Ziel von Freundin und Downhill-Queen Vali Höll bejubelt. Beide ziehen Edelmetall an. Denn auch Höll hat vier Goldene von Weltmeisterschaften daheim hängen.(Bild: Vali Höll/Instagram)
Liebe im Unterhaus
Winterpause genutzt
Lukas Poindl (SC Golling) Julia Essert (Eugendorf) haben sich nicht nur in den jeweils anderen, ...
Lukas Poindl (SC Golling) Julia Essert (Eugendorf) haben sich nicht nur in den jeweils anderen, sondern auch in das runde Leder verliebt. Das Kicker-Paar spielt im Unterhaus bei verschiedenen Klubs. Die Winterpause haben sie für gemeinsame Zeit genutzt.(Bild: zVg)
Liebe und Fußball
Traumpaar der Bullen
Er hat kürzlich einen Vertrag bei den Herren unterschrieben, sie spielt bei den Frauen: Die Rede ...
Er hat kürzlich einen Vertrag bei den Herren unterschrieben, sie spielt bei den Frauen: Die Rede ist von U17-WM-Held Johannes Moser und Alessia Pamminger. Beide spielen bei den Bullen und sind abseits des Platzes seit längerem ein Paar.(Bild: Moser)
Salzburg
14.02.2026 10:00
Salzburg

