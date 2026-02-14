Stella krönte sich zur Doppel-Weltmeisterin

Enger Kampf mit knappem Ausgang

Am Ende gab die Taktik in einem äußerst engen Kampf den Ausschlag zugunsten der Österreicherin. Während die enorm schlagkräftige Amerikanerin wie erwartet auf ihre größte Stärke – ihre Hände – vertraute, hielt Stella sie mit niedrigen Tritten und Finten auf Distanz, um anschließend in den Nahkampf zu gehen. Mehrmals gelang es ihr, die Titelverteidigerin mit Stoßtritten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Am Ende hieß es: Mehrheitsentscheid zugunsten der Herausforderin Hemetsberger mit 2:1.