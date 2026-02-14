Vorteilswelt
Auch im Kickboxen

Stella krönte sich zur Doppel-Weltmeisterin

Salzburg
14.02.2026 07:46
Doppel-Weltmeisterin bei One: Stella Hemetsberger
Doppel-Weltmeisterin bei One: Stella Hemetsberger(Bild: Instagram One Championship)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Sie hat ihren Traum wahrgemacht! Nachdem sich die Salzburgerin Stella Hemetsberger im September bereits den One-Weltmeistertitel im Muay Thai aufgesetzt hatte, legte sie in der Nacht auf Samstag nach. Die erste österreichische Titelträgerin beim Kampfsportgiganten ist nun auch Kickbox-Weltmeisterin.

Schon im Vorfeld der „One Fight Night 40: Buntan vs. Hemetsberger II“ hatten sich beide Kontrahentinnen zuversichtlich gezeigt. Womit die 27-jährige Salzburgerin aber recht hatte: Sie hatte Jackie Buntan aus Los Angeles (US) schon einmal bezwungen! Zunächst einmal regierte im Hauptkampf der Veranstaltung im Lumpinee-Stadion von Bangkok aber großer Respekt voreinander, schließlich stand die Weltmeisterkrone im Strohgewichts-Kicboxen auf dem Spiel.

Enger Kampf mit knappem Ausgang
Am Ende gab die Taktik in einem äußerst engen Kampf den Ausschlag zugunsten der Österreicherin. Während die enorm schlagkräftige Amerikanerin wie erwartet auf ihre größte Stärke –  ihre Hände – vertraute, hielt Stella sie mit niedrigen Tritten und Finten auf Distanz, um anschließend in den Nahkampf zu gehen. Mehrmals gelang es ihr, die Titelverteidigerin mit Stoßtritten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Am Ende hieß es: Mehrheitsentscheid zugunsten der Herausforderin Hemetsberger mit 2:1.

Hemetsberger (re.) und Buntan schenkten sich im Hauptkampf nichts.
Hemetsberger (re.) und Buntan schenkten sich im Hauptkampf nichts.(Bild: DUX CARVAJAL)

Die erste rot-weiß-rote Titelträgerin beim Kampfsport-Riesen macht damit ihr „Versprechen“ wahr. Schon im Vorfeld hatte sie gegenüber der „Krone“ angekündigt: „Ich werde alles geben und will unbedingt einen zweiten Titel nach Österreich heimbringen!“

Zitat Icon

Ich glaube, dass ich genug getan habe, um den Sieg zu verdienen. Es ist einfach unglaublich!

Hemetsberger war nach ihrem Sieg überwältigt

Im Anschluss zeigte sich die Polizeisportlerin, die nun zwei goldverzierte, jeweils zwölf Kilo schwere Titel besitzt, überwältigt: „Mir fehlen die Worte, es ist unglaublich!“ Großer Dank ging vor den Augen von Papa Norbert, der extra angereist war, auch an ihr Team vom Phuket Fight Club: „Ich vertraue ihnen extrem und habe genau umgesetzt, was sie von mir gefordert haben.“

Mit Beinarbeit hielt Stella (li.) Buntan in Schach.
Mit Beinarbeit hielt Stella (li.) Buntan in Schach.(Bild: Screenshot One Championship)

Zukunft am Ziel der Träume offen
Wie es weitergeht, wollte sich Hemetsberger bewusst offen halten. Auf eine dritte Disziplin bei One (etwa MMA oder Submission Grappling) angesprochen, meinte sie: „Im Moment ist das keine Option, aber sag‘ niemals nie. Mal schauen, was das Jahr 2026 so bringt!“

Stella flankiert von ihrem Betreuerstab und Papa Norbert (2. v. li.)
Stella flankiert von ihrem Betreuerstab und Papa Norbert (2. v. li.)(Bild: Screenshot One Championship)

Buntan, die sich ursprünglich einen Rückkampf um den Muay Thai-Gürtel erhofft hatte, ließ im Vorfeld mehrfach anklingen, dass sie sich ein weiteres Duell vorstellen könnte. Die Antwort der Salzburgerin? „Ich würde nicht von einer Rivalität sprechen. Vielleicht ist das Thema nach dem zweiten Kampf ja erledigt.“ Gewonnen hat Stella jedenfalls beide Duelle. Und ist als Doppel-Weltmeisterin endgültig im Kampfsport-Olymp angekommen.

Salzburg
14.02.2026 07:46
Salzburg

Folgen Sie uns auf