Stella krönte sich zur Doppel-Weltmeisterin

Sie hat ihren Traum wahrgemacht! Nachdem sich die Salzburgerin Stella Hemetsberger im September bereits den One-Weltmeistertitel im Muay Thai aufgesetzt hatte, legte sie in der Nacht auf Samstag nach. Die erste österreichische Titelträgerin beim Kampfsportgiganten ist nun auch Kickbox-Weltmeisterin.
Schon im Vorfeld der „One Fight Night 40: Buntan vs. Hemetsberger II“ hatten sich beide Kontrahentinnen zuversichtlich gezeigt. Womit die 27-jährige Salzburgerin aber recht hatte: Sie hatte Jackie Buntan aus Los Angeles (US) schon einmal bezwungen! Zunächst einmal regierte im Hauptkampf der Veranstaltung im Lumpinee-Stadion von Bangkok aber großer Respekt voreinander, schließlich stand die Weltmeisterkrone im Strohgewichts-Kicboxen auf dem Spiel.
Enger Kampf mit knappem Ausgang
Am Ende gab die Taktik in einem äußerst engen Kampf den Ausschlag zugunsten der Österreicherin. Während die enorm schlagkräftige Amerikanerin wie erwartet auf ihre größte Stärke – ihre Hände – vertraute, hielt Stella sie mit niedrigen Tritten und Finten auf Distanz, um anschließend in den Nahkampf zu gehen. Mehrmals gelang es ihr, die Titelverteidigerin mit Stoßtritten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Am Ende hieß es: Mehrheitsentscheid zugunsten der Herausforderin Hemetsberger mit 2:1.
Die erste rot-weiß-rote Titelträgerin beim Kampfsport-Riesen macht damit ihr „Versprechen“ wahr. Schon im Vorfeld hatte sie gegenüber der „Krone“ angekündigt: „Ich werde alles geben und will unbedingt einen zweiten Titel nach Österreich heimbringen!“
Ich glaube, dass ich genug getan habe, um den Sieg zu verdienen. Es ist einfach unglaublich!
Hemetsberger war nach ihrem Sieg überwältigt
Im Anschluss zeigte sich die Polizeisportlerin, die nun zwei goldverzierte, jeweils zwölf Kilo schwere Titel besitzt, überwältigt: „Mir fehlen die Worte, es ist unglaublich!“ Großer Dank ging vor den Augen von Papa Norbert, der extra angereist war, auch an ihr Team vom Phuket Fight Club: „Ich vertraue ihnen extrem und habe genau umgesetzt, was sie von mir gefordert haben.“
Zukunft am Ziel der Träume offen
Wie es weitergeht, wollte sich Hemetsberger bewusst offen halten. Auf eine dritte Disziplin bei One (etwa MMA oder Submission Grappling) angesprochen, meinte sie: „Im Moment ist das keine Option, aber sag‘ niemals nie. Mal schauen, was das Jahr 2026 so bringt!“
Buntan, die sich ursprünglich einen Rückkampf um den Muay Thai-Gürtel erhofft hatte, ließ im Vorfeld mehrfach anklingen, dass sie sich ein weiteres Duell vorstellen könnte. Die Antwort der Salzburgerin? „Ich würde nicht von einer Rivalität sprechen. Vielleicht ist das Thema nach dem zweiten Kampf ja erledigt.“ Gewonnen hat Stella jedenfalls beide Duelle. Und ist als Doppel-Weltmeisterin endgültig im Kampfsport-Olymp angekommen.
