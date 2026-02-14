Eisbären nahmen die Festung Salzburg ein

Dank des 3:3 im Hinspiel am Donnerstag hielt der Zeller Heimlauf gegen Alps League-Derbyrivale RB Juniors. Umgekehrt verteidigten die Jungbullen im Rückspiel am Samstag ihre seit Oktober 2022 währende Heimserie gegen die Pinzgauer. Und erwischten die Eisbären vor 1800 Fans auf dem falschen Fuß: Eliseev umkurvte das Tor, tunnelte Goalie Schmidt verdeckt nach nur 22 Sekunden. Als Schuster aus spitzem Winkel ins lange Eck traf (6.), war man voll auf Kurs. Da schnaufte auch Zell-Trainer Marcel Rodman: „Sie waren im ersten Drittel so stark! Ich bin froh, dass wir nur zwei Tore hinten lagen.“