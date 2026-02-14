Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Österreich-Finale

Eisbären nahmen die Festung Salzburg ein

Salzburg
14.02.2026 22:21
So sehen Sieger aus: Der EK Zell ist österreichischer AHL-Meister 2026.
So sehen Sieger aus: Der EK Zell ist österreichischer AHL-Meister 2026.(Bild: Heiko Mandl/EC Red Bull Salzburg)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach frühem 0:2-Rückstand fixierte Zell am See nach über drei Jahren ohne Sieg bei den Jungbullen in Salzburg noch den AHL-Österreich-Titel im Final-Rückspiel. Die Wende gelang den Pinzgauern innerhalb von in zehn Minuten.

0 Kommentare

Dank des 3:3 im Hinspiel am Donnerstag hielt der Zeller Heimlauf gegen Alps League-Derbyrivale RB Juniors. Umgekehrt verteidigten die Jungbullen im Rückspiel am Samstag ihre seit Oktober 2022 währende Heimserie gegen die Pinzgauer. Und erwischten die Eisbären vor 1800 Fans auf dem falschen Fuß: Eliseev umkurvte das Tor, tunnelte Goalie Schmidt verdeckt nach nur 22 Sekunden. Als Schuster aus spitzem Winkel ins lange Eck traf (6.), war man voll auf Kurs. Da schnaufte auch Zell-Trainer Marcel Rodman: „Sie waren im ersten Drittel so stark! Ich bin froh, dass wir nur zwei Tore hinten lagen.“

Lesen Sie auch:
Doppel-Weltmeisterin bei One: Stella Hemetsberger
Auch im Kickboxen
Stella krönte sich zur Doppel-Weltmeisterin
14.02.2026
Liebe am Valentinstag
Das sind Salzburgs Sportlerpaare
14.02.2026
Krone Plus Logo
Ab 1958 Spieler
„Mann für alles“ wird stolze 80 Jahre alt
14.02.2026

Doch das Grinsen sollte den Heimischen – Oberhauser vergab einen Penalty in Minute 23 – noch vergehen. Die Pinzgauer drehten das Spiel binnen zehn Minuten. Als Jennes in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor zum 4:2 traf, war die Festung Salzburg gefallen. Der Meister krönte sich zum österreichischen Champion der AHL und der stolze Kapitän Max Wilfan stemmte den Pokal um 21:43 Uhr in die Höhe. „Jeder hat gekämpft, dadurch haben wir es uns verdient“, strahlte der siegreiche Trainer Rodman.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.02.2026 22:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SalzburgZell am See
Eisbär
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
191.380 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
115.987 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
107.946 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2342 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
780 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
722 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf