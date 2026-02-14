„Nawalny wurde von Moskau mit Pfeilgift getötet“

„Direkter Beweis“ erbracht

Sie sagte am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, nun habe man den Beweis, dass Kremlchef Wladimir Putin ein Mörder sei. Dies sei sicher keine Neuigkeit. „Aber jetzt haben wir noch einen direkten Beweis dafür. Und ich hoffe sehr, dass er irgendwann auf der Anklagebank landet und sich für alles, was er getan hat, verantworten muss.“