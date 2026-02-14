Frankreich: Nach Sturm höchste Unwetterwarnstufe

Zeitweise 900.000 Haushalte ohne Strom

Bei dem Sturm waren in dieser Woche mindestens zwei Menschen in Frankreich ums Leben gekommen. Zeitweise waren fast 900.000 Haushalte vom Strom abgeschnitten. Medienberichten zufolge wurden infolge des Sturms „Nils“ örtlich Hunderte Menschen vorsichtshalber aus ihren Häusern gebracht. 182.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom.