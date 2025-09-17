Nawalny-Witwe: „Alexej laut Labortests vergiftet“

„In der Zelle hat man ihn ermordet“

Zeitweise habe er in einer sechs Quadratmeter großen Zelle alleine seine Haft verbüßt, ohne Bücher, ohne persönliche Gegenstände. Nur eine Zahnbürste, einen Becher und ein an der Wand festgeschraubtes Bett habe es gegeben. „In dieser Zelle hat man ihn ermordet“, so Yulia, „am 16. Feber 2024 um etwa 12.10 Uhr“.