Braathen unter Tränen: „So stolz, so dankbar“

Inspirieren

Genau das ist es, was Braathen auch mit seiner Ski-Kunst auch vermitteln will, wie er erklärte: Authentizität. Olympia-Gold sei schließlich „nur ein Resultat“, aber de facto gehe es ihm um den Prozess, um die Authentizität, darum, sich als Mensch zu zeigen: „Ich will zeigen, dass es egal ist, welche Farbe du hast, welche Sprache du sprichst, von welcher Kultur du geprägt bist – du kannst Großes schaffen. Hoffentlich kann ich mit meiner Story junge Generationen inspirieren.“