Bauer: „Die Religion steht nicht über dem Recht!“

Es war eine Pressekonferenz, bei der auch die Politik selbst ganz genau hinhörte und hinschaute. Vor rund einer Woche versammelte sich anlässlich des geplanten Kinder-Kopftuchverbots die Gleichbehandlungsanwaltschaft mit Aktivisten eines Vereins auf dem Podium, die vom Dokumentationsarchiv als antisemitisch eingestuft wurde. Mit dabei waren zudem Kandidaten der Liste Gaza solche, die Inhalte von Personen auf Social Media teilen, die aufgrund ihrer radikalen Ansichten ein Einreiseverbot nach Österreich haben.