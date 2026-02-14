Bauer wollte Tierärztinnen mit Kabelbinder fesseln

Irrer Vorfall auf einem Bauernhof im Traunviertel (OÖ): Ein Bauer ging auf zwei Amtstierärztinnen los, die im Stall nach dem Rechten sehen wollten. Weil das dem 52-Jährigen nicht passte, wollte er sie fesseln, um sie vom Hof bringen zu können. Die Frauen konnten flüchten und Alarm schlagen.
Wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eine Polizeistreife zu einem Bauernhof in Bad Wimsbach-Neydharting (Bezirk Wels-Land) gerufen. Zwei Amtstierärztinnen seien dort verletzt worden und hatten Alarm geschlagen.
Die Frauen teilten den Beamten mit, dass sie beim Hof eine Nachkontrolle über die Verhältnisse der Tierhaltung durchführen sollten. Die 83-jährige Bäuerin habe ihnen jedoch den Zutritt zu den Stallungen verweigert, was zu einer Diskussion der drei Frauen geführt habe.
„Wollte sie nur des Hofes verweisen“
Der 52-jährige Sohn der Bäuerin habe dann die beiden Veterinäre körperlich attackiert und versucht, diese mit Kabelbindern zu fesseln – um sie vom Grundstück verweisen zu können, wie er den Polizisten gegenüber angab.
Den beiden Tierärztinnen gelang es, aus dem Innenhof des Bauernhauses zu flüchten. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der 52-Jährige wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.