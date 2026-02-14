Bauer wollte Tierärztinnen mit Kabelbinder fesseln

Irrer Vorfall auf einem Bauernhof im Traunviertel (OÖ): Ein Bauer ging auf zwei Amtstierärztinnen los, die im Stall nach dem Rechten sehen wollten. Weil das dem 52-Jährigen nicht passte, wollte er sie fesseln, um sie vom Hof bringen zu können. Die Frauen konnten flüchten und Alarm schlagen.