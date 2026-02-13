Eine „Ritter-Rüstung“ aus Gmundner Keramik

Wie zerbrechlich ist denn regionale Identität?

Mit dieser Performance wollte er auch den Bogen zur fragilen politischen Lage Taiwans spannen. Jetzt liegt die Rüstung wie ein Scherbenhaufen da – eine nachdenklich machende Installation in der Ausstellung „Made in Gmunden“, die ab heute in der Manufaktur von Gmundner Keramik zu sehen ist.