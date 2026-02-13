LIVESTREAM: Graz will auch gegen Linz überraschen

Nach dem perfekten Rückrundenauftakt in Wien will die HSG Graz auch im Heimspiel gegen HC Linz voll anschreiben. Allerdings sind auch die Oberösterreicher mit einem Erfolg ins neue Jahr gestartet. Für beide Teams steht in diesem Duell viel auf dem Spiel. Ab 19.25 Uhr können Sie dieses Match live auf krone.tv verfolgen.