Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

19.25 Uhr auf krone.tv

LIVESTREAM: Graz will auch gegen Linz überraschen

Handball
13.02.2026 17:50
(Bild: GEPA)
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Nach dem perfekten Rückrundenauftakt in Wien will die HSG Graz auch im Heimspiel gegen HC Linz voll anschreiben. Allerdings sind auch die Oberösterreicher mit einem Erfolg ins neue Jahr gestartet. Für beide Teams steht in diesem Duell viel auf dem Spiel. Ab 19.25 Uhr können Sie dieses Match live auf krone.tv verfolgen.

0 Kommentare
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
13.02.2026 17:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
171.809 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.277 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.768 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1988 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
980 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
851 mal kommentiert
Mehr Handball
19.25 Uhr auf krone.tv
LIVESTREAM: Graz will auch gegen Linz überraschen
Erfolgstrainer Thaqi
Der Lokalchef und sein Lebensprojekt
Angst um die Fivers?
Schuh: „Wir als Team wollen davon nichts wissen“
Kärntner bleiben top
Ferlacher Festspiele gehen auch 2026 weiter!
In der Teufelsarena
Harder starten mit Rückenwind gegen Schlusslicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf