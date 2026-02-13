Wegen Pleite wird jetzt auch Tankkarte gesperrt

Vertriebsfirma soll Insolvenz beantragen

„Die überraschend notwendige Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Muttergesellschaft mit 6. Dezember 2025 führte auch zu entsprechend negativen Auswirkungen auf die IQ Card Vertriebs GmbH“, heißt es in der Online-Information weiter. In den vergangenen Wochen seien „alle erdenklichen Anstrengungen“ unternommen worden, um einen Fortbetrieb zu ermöglichen – letztlich erfolglos. Bis Ende der kommenden Woche wird laut dem Schreiben auch die Vertriebsfirma der Tankkarte ein Insolvenzverfahren beantragen. Ob und wie es mit der Karte weitergeht, wird im Zuge des Konkursverfahrens geklärt werden.