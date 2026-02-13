Gegen Derby-Kaiser Ried ist der LASK oft arm dran
Innviertler Serien
Bundesliga-Aufsteiger aus dem Innviertel gewann vorm Lokal-Hit gegen den LASK am Samstag in dieser Saison alle Duelle mit diversen OÖ-Klubs! In den letzten 18 Heimspielen gegen die Schwarz-Weißen aus Linz gab’s sogar überhaupt nur eine einzige Niederlage.
„Derbys können wir“, hatte SV-Ried-Trainer Max Senft geschmunzelt, als er vor zwei Wochen auf die anstehende Auslosung für das Cup-Halbfinale und den möglichen Gegner LASK angesprochen wurde. Es wurde danach tatsächlich das brisante Duell gezogen und am 4. März kommt es zum Duell – das 18 Tage zuvor heute bereits in der Bundesliga ansteht! Und vor dem die Statistik eindeutig Senfts Worte bestätigt. Seine Innviertler sind wahre Derby-Könige:
