Gegen Derby-Kaiser Ried ist der LASK oft arm dran

„Derbys können wir“, hatte SV-Ried-Trainer Max Senft geschmunzelt, als er vor zwei Wochen auf die anstehende Auslosung für das Cup-Halbfinale und den möglichen Gegner LASK angesprochen wurde. Es wurde danach tatsächlich das brisante Duell gezogen und am 4. März kommt es zum Duell – das 18 Tage zuvor heute bereits in der Bundesliga ansteht! Und vor dem die Statistik eindeutig Senfts Worte bestätigt. Seine Innviertler sind wahre Derby-Könige: