Innviertler Serien

Gegen Derby-Kaiser Ried ist der LASK oft arm dran

Oberösterreich
13.02.2026 18:30
Ried überspringt die Hürde LASK vor allem daheim regelmäßig.
Ried überspringt die Hürde LASK vor allem daheim regelmäßig.(Bild: Martin Gaisbauer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bundesliga-Aufsteiger aus dem Innviertel gewann vorm Lokal-Hit gegen den LASK am Samstag in dieser Saison alle Duelle mit diversen OÖ-Klubs! In den letzten 18 Heimspielen gegen die Schwarz-Weißen aus Linz gab’s sogar überhaupt nur eine einzige Niederlage.

0 Kommentare

„Derbys können wir“, hatte SV-Ried-Trainer Max Senft geschmunzelt, als er vor zwei Wochen auf die anstehende Auslosung für das Cup-Halbfinale und den möglichen Gegner LASK angesprochen wurde. Es wurde danach tatsächlich das brisante Duell gezogen und am 4. März kommt es zum Duell – das 18 Tage zuvor heute bereits in der Bundesliga ansteht! Und vor dem die Statistik eindeutig Senfts Worte bestätigt. Seine Innviertler sind wahre Derby-Könige:

Oberösterreich
13.02.2026 18:30
Oberösterreich

Krone Plus Logo
Innviertler Serien
Gegen Derby-Kaiser Ried ist der LASK oft arm dran
Folgen Sie uns auf