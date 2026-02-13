Gehörlos, nicht ungehört: Arbeiter erkämpfte Job

Wie funktioniert`s?

Doch wie funktioniert das im Arbeitsalltag, wenn alle auf Kommunikation angewiesen sind? „Es hat eine Weile gedauert, bis sich die Kollegen an meine Stimme gewöhnt haben. Ich kann das ,R’ nicht gut aussprechen, und sie müssen mich ansehen, damit ich sie verstehe. Wir haben einige einfache Gebärden, die wir verwenden, aber das meiste funktioniert mit Lippenlesen und Körpersprache“, so der Vater einer Tochter. Nur komplexe Angelegenheiten müssten die Kollegen schriftlich kommunizieren.



„Wir haben uns aneinander gewöhnt“

„Anfangs war es etwas anstrengend, aber mittlerweile haben wir uns aneinander gewöhnt. Jetzt funktioniert es prima“, erklärt Pumm, der gerne hier arbeitet.