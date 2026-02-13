Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Geburt an taub

Gehörlos, nicht ungehört: Arbeiter erkämpfte Job

Oberösterreich
13.02.2026 17:00
Der 46-Jährige hat große Freude an der Arbeit im Team
Der 46-Jährige hat große Freude an der Arbeit im Team(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Martin Pumm (46) arbeitet seit eineinhalb Jahren bei Rosenbauer in der Montage. Der Linzer ist von Geburt an taub. Er erklärt, wie der Arbeitsalltag im Team funktioniert.

0 Kommentare

In die Arbeit vertieft schraubt Martin Pumm an der Türverkleidung eines Feuerwehr-Aufbaus herum, misst nach und greift zufrieden nach dem nächsten Teil. Wie alle im Werk 2 bei Rosenbauer in Leonding ist er ein Profi, hat mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung. Von seinen Kollegen unterscheidet ihn äußerlich nur ein Hörgerät: Der 46-Jährige ist von Geburt an taub. „Das Hörgerät trage ich für meine eigene Stimmkontrolle“, so der Linzer. Sonst hört er quasi nichts.

Zitat Icon

Wir haben einige einfache Gebärden, die wir verwenden, aber das meiste funktioniert mit Lippenlesen und Körpersprache.

Martin Pumm

Wie funktioniert`s?
Doch wie funktioniert das im Arbeitsalltag, wenn alle auf Kommunikation angewiesen sind? „Es hat eine Weile gedauert, bis sich die Kollegen an meine Stimme gewöhnt haben. Ich kann das ,R’ nicht gut aussprechen, und sie müssen mich ansehen, damit ich sie verstehe. Wir haben einige einfache Gebärden, die wir verwenden, aber das meiste funktioniert mit Lippenlesen und Körpersprache“, so der Vater einer Tochter. Nur komplexe Angelegenheiten müssten die Kollegen schriftlich kommunizieren. 

„Wir haben uns aneinander gewöhnt“
„Anfangs war es etwas anstrengend, aber mittlerweile haben wir uns aneinander gewöhnt. Jetzt funktioniert es prima“, erklärt Pumm, der gerne hier arbeitet.

Um den Job zu kriegen, musste Pumm hartnäckig sein
Den Job musste er sich aber erst erkämpfen: „Es hat rund zwei Jahre gedauert. Eines Tages bin ich einfach hergefahren und habe um ein Gespräch gebeten, ganz ohne Vorbereitung oder Dolmetscher, und da hat man mir schließlich eine Chance gegeben“, freut sich Pumm – leider nicht selbstverständlich, da viele Unternehmen sich immer noch scheuen, Gehörlose einzustellen, trotz hervorragender Qualifikationen.

Dominik Ehmer (HR, links.) und Betriebsrat Christian Altendorfer stehen hinter Martin Pumm
Dominik Ehmer (HR, links.) und Betriebsrat Christian Altendorfer stehen hinter Martin Pumm(Bild: Markus Wenzel)

„Das Wichtigste ist, dass es im Team funktioniert. Natürlich muss eine Führungskraft zustimmen, aber wenn es im Team nicht klappt, hilft alles nichts. Dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, ist wirklich toll“, freut sich Personalmanager Dominik Ehmer. „Inklusion am Arbeitsplatz bedeutet, dass man als Besucher nicht erkennt, wer beeinträchtigt ist und wer nicht“, so Betriebsrat Christian Altendorfer, der als einer von drei Behindertenvertrauenspersonen rund 50 eingeschränkte Personen am Standort vertritt.

Genau das ist im Werk Zwei der Fall: Erst im Nachhinein erfahren wir, dass wir an einigen weiteren Personen mit besonderen Bedürfnissen vorbeigekommen sind – erkannt haben wir das nicht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
168.050 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.273 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.746 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1627 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
979 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
951 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Stiglechner-Insolvenz
Wegen Pleite wird jetzt auch Tankkarte gesperrt
Von Geburt an taub
Gehörlos, nicht ungehört: Arbeiter erkämpfte Job
Neu in Linz:
Scanner checkt in fünf Minuten Risiko-Muttermale
Kunst am Traunsee
Eine „Ritter-Rüstung“ aus Gmundner Keramik
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf