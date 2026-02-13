Ein „Hamlet“ als packendes Pubertätsdrama

Sprüche und echte Probleme

Ophelia ist neu in der Stadt und an der Schule. Ihr Vater hat hier einen Job gefunden. Sofort fällt ihr Hamlet auf. Sein Vater heißt König, Chef der Firma, wo ihr Vater arbeitet. Ophelia provoziert den merkwürdig verschlossenen Jungen. Hamlet kontert mit schlagfertigen, teils philosophisch düsteren Ansagen. Als „emotional verkümmerter Alien“ zweifelt er an der jeglichen Realität: „Du existierst, weil ich dich denke“. Seine tiefe Unsicherheit packt er in pubertär lässige Sprüche mit perfekt passenden Originalzitaten. Die beiden sind fasziniert voneinander, verlieben sich …