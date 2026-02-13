Ein „Hamlet“ als packendes Pubertätsdrama

Ohrenbetäubender Lärm in der Tribüne Linz vor Beginn der Schülervorstellung „Hamlet X=Y“, frei nach Shakespeare. Adaptiert und konzentriert auf gut eine Stunde geht es hier zwei Pubertierenden um „Sein oder Nichtsein“. Der Verein Theater Wozek feierte eine gelungene Premiere des Zweipersonen-Stücks, das auch noch in Wien zu sehen ist.
Ophelia stürmt auf die Bühne: „Wenn Du Deinen Frust nicht tötest, tötet er Dich“. Schon nach den ersten Sätzen herrscht Stille, unterbrochen nur durch Lachen, Applaus oder Mitleidskundgebungen, Zeichen der intensiven Teilhabe des jugendlichen Publikums am Schicksal von Hamlet und Ophelia.
Der Autor Holger Schober überträgt das wuchtige Drama in eine Phase des großen Umbruchs für alle Menschen: die Pubertät. Zusammensein oder Nichtzusammensein – das ist nur eine der Ungewissheiten, in einem Meer von Möglichkeiten und Meinungen.
Sprüche und echte Probleme
Ophelia ist neu in der Stadt und an der Schule. Ihr Vater hat hier einen Job gefunden. Sofort fällt ihr Hamlet auf. Sein Vater heißt König, Chef der Firma, wo ihr Vater arbeitet. Ophelia provoziert den merkwürdig verschlossenen Jungen. Hamlet kontert mit schlagfertigen, teils philosophisch düsteren Ansagen. Als „emotional verkümmerter Alien“ zweifelt er an der jeglichen Realität: „Du existierst, weil ich dich denke“. Seine tiefe Unsicherheit packt er in pubertär lässige Sprüche mit perfekt passenden Originalzitaten. Die beiden sind fasziniert voneinander, verlieben sich …
Die zwei großartigen Schauspieler Julia Wozek als Ophelia und Nicolas Hoser als Hamlet fesseln vom ersten Augenblick an mit ihrer dramatischen Folge von inneren und äußeren Umbrüchen. Regisseur Karl Wozek spielt mit den jungen Menschen so feinfühlig wie mit den Figuren und Motiven aus Shakespeares gleichnamigem Klassiker. Begeisterter Applaus!
Theater Wozek, in Wien angesiedelt, spielt die packende Schulklassenfassung von „Hamlet“ auch noch am 25. Februar im MQ Performing Stage Wien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.