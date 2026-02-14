Vom Kampf ums Überleben und Niki Laudas Idee

Kapperlträger Grad („wenig Haare, Niki Lauda hat mich auf die Idee gebracht“) ist mit seiner Frau ein großer „stiller Wohltäter“. Grad sagt, sein Leben sei ein „Überlebenskampf“: „Ich war mit meiner Tante 1943 in München. Sie hielt meine Hand und wurde von einem SA-Mann erschossen. Ein Jahr später suchten mein Vater und ich bei einem Luftangriff in München Schutz in einem Cafe, dann durften wir in einen Luftschutzkeller. Gott sei Dank. Das Cafe wurde zerbombt.“ Mehr im Krone-Podcast!