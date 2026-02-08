Olympia 2028 in Los Angeles ist Veronikas Ziel

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Eine der Nominierten ist Gewichtheberin Veronika Honcharova.
Die seit kurzem achtzehnjährige Linzer Gewichtheberin Veronika Honcharova betreibt ihre Leidenschaft bereits seit elf Jahren – seit sie ihr Vater dazu animiert hatte. „Das ist mein Sport, den ich über alles liebe. Ich will jeden Tag besser werden, das ist meine Motivation“, sagt die Athletin des SK Vöest, die vor drei Jahren aus dem Kriegsgebiet Ukraine nach Linz geflüchtet ist. Mit Mama und Schwester, aber ohne ihren geliebten Papa. Die daher auch ihren Sport nicht ohne Belastung betreiben kann. „Mein Vater ist Soldat in der ukrainischen Armee und kämpft gegen die Russen. Ich habe jeden Tag Angst um sein Leben, aber wir müssen alle lernen, damit umzugehen. Zuletzt habe ich ihn im Dezember besucht, zuvor drei Jahre lang nicht gesehen. Das Telefon ist die einzige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben“, erzählt Veronika.
Feiern mit Papa, der noch im Krieg kämpft
Mittlerweile knackte Honcharova in Österreich alle Rekorde, holte Silber und Bronze bei der U17-Europameisterschaft und hat ein ganz großes Ziel: „2028 will ich bei Olympia für Österreich an den Start gehen.“ Und insgeheim ihren sportlichen Aufstieg auch mit ihrem Papa feiern, falls der unmenschliche Krieg in der Ukraine irgendwann doch zu Ende gehen sollte.
Tanzen und Singen
Zuvor stehen jedoch die U20-WM in Ismailia (Ägypten) und die EM in Durrës (Albanien) auf dem Programm. „Ich will dort Medaillen holen und meine Rekorde verbessern“, so die zierliche Sportlerin, die 58 Kilogramm auf die Waage bringt.
Für eine Gewichtheberin hat Honcharova ganz spezielle Leidenschaften: Sie liebt ukrainische Volkstänze und Musik. „Ich hatte in der Musikschule sieben Jahre lang Gesangsunterricht und würde mich schon als eine sehr gute Sängerin bezeichnen. Tanzen ist mein zweites Hobby und ich habe viele traditionelle Tänze der Ukraine einstudiert.“
