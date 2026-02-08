Olympia 2028 in Los Angeles ist Veronikas Ziel

Die seit kurzem achtzehnjährige Linzer Gewichtheberin Veronika Honcharova betreibt ihre Leidenschaft bereits seit elf Jahren – seit sie ihr Vater dazu animiert hatte. „Das ist mein Sport, den ich über alles liebe. Ich will jeden Tag besser werden, das ist meine Motivation“, sagt die Athletin des SK Vöest, die vor drei Jahren aus dem Kriegsgebiet Ukraine nach Linz geflüchtet ist. Mit Mama und Schwester, aber ohne ihren geliebten Papa. Die daher auch ihren Sport nicht ohne Belastung betreiben kann. „Mein Vater ist Soldat in der ukrainischen Armee und kämpft gegen die Russen. Ich habe jeden Tag Angst um sein Leben, aber wir müssen alle lernen, damit umzugehen. Zuletzt habe ich ihn im Dezember besucht, zuvor drei Jahre lang nicht gesehen. Das Telefon ist die einzige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben“, erzählt Veronika.