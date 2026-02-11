Vorteilswelt
Ausweg in Sicht?

Das Hilfswerk will Salzburger Tageseltern retten

Salzburg
11.02.2026 21:45
240 Kinder könnten bald ohne Betreuung dastehen
240 Kinder könnten bald ohne Betreuung dastehen(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Beim TEZ spitzt sich der Streit zu: 83 Mitarbeiter sollen auf 20 Prozent Zulage verzichten – sonst Kündigung. Über 50 Tageseltern bleiben hart. Jetzt bietet das Hilfswerk an, Verträge zu übernehmen, doch der Haken ist der niedrigere Kollektivvertrag. Und sogar ein neuer Träger kommt ins Spiel...

0 Kommentare

Der Wirbel ums Tageselternzentrum (TEZ) geht weiter. Wie die „Krone“ von mehreren Quellen erfuhr, hat das Hilfswerk angeboten, alle Tageseltern und die Verträge der Kinder zu übernehmen. Damit würden die Tagesmütter und -väter, denen die Kündigung bevorsteht, einen Ausweg haben. Wie berichtet, informierte das TEZ 83 Mitarbeiter, dass sie auf eine 20-Prozent-Zulage verzichten müssten, ansonsten droht der Rauswurf.

Der Wirbel war groß – über 50 Tageseltern lehnen den Verzicht ab. Die Sicherheit, vom Hilfswerk aufgefangen werden zu können, nehme Druck aus der Situation, vernimmt man von den Tageseltern selbst. Wermutstropfen: Das Hilfswerk zahlt nach Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft, der jedoch geringer als der bestehende Mindestlohntarif ist.

Gerüchte gibt es auch, dass ein neuer Trägerverein gegründet werden könnte, der die Tageseltern zu den bisherigen Bedingungen übernimmt. Das will aber auf „Krone“-Anfrage niemand offiziell bestätigen. Am Freitag, 13. Februar, rufen die Tageseltern zum Protest. Ab 14 Uhr findet am Platzl in Salzburg eine Kundgebung statt.

Salzburg

