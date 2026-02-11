Das Hilfswerk will Salzburger Tageseltern retten

Beim TEZ spitzt sich der Streit zu: 83 Mitarbeiter sollen auf 20 Prozent Zulage verzichten – sonst Kündigung. Über 50 Tageseltern bleiben hart. Jetzt bietet das Hilfswerk an, Verträge zu übernehmen, doch der Haken ist der niedrigere Kollektivvertrag. Und sogar ein neuer Träger kommt ins Spiel...
Der Wirbel ums Tageselternzentrum (TEZ) geht weiter. Wie die „Krone“ von mehreren Quellen erfuhr, hat das Hilfswerk angeboten, alle Tageseltern und die Verträge der Kinder zu übernehmen. Damit würden die Tagesmütter und -väter, denen die Kündigung bevorsteht, einen Ausweg haben. Wie berichtet, informierte das TEZ 83 Mitarbeiter, dass sie auf eine 20-Prozent-Zulage verzichten müssten, ansonsten droht der Rauswurf.
Der Wirbel war groß – über 50 Tageseltern lehnen den Verzicht ab. Die Sicherheit, vom Hilfswerk aufgefangen werden zu können, nehme Druck aus der Situation, vernimmt man von den Tageseltern selbst. Wermutstropfen: Das Hilfswerk zahlt nach Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft, der jedoch geringer als der bestehende Mindestlohntarif ist.
Gerüchte gibt es auch, dass ein neuer Trägerverein gegründet werden könnte, der die Tageseltern zu den bisherigen Bedingungen übernimmt. Das will aber auf „Krone“-Anfrage niemand offiziell bestätigen. Am Freitag, 13. Februar, rufen die Tageseltern zum Protest. Ab 14 Uhr findet am Platzl in Salzburg eine Kundgebung statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.