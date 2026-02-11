Das Hilfswerk will Salzburger Tageseltern retten

Der Wirbel ums Tageselternzentrum (TEZ) geht weiter. Wie die „Krone“ von mehreren Quellen erfuhr, hat das Hilfswerk angeboten, alle Tageseltern und die Verträge der Kinder zu übernehmen. Damit würden die Tagesmütter und -väter, denen die Kündigung bevorsteht, einen Ausweg haben. Wie berichtet, informierte das TEZ 83 Mitarbeiter, dass sie auf eine 20-Prozent-Zulage verzichten müssten, ansonsten droht der Rauswurf.