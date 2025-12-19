Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmierender Bericht

Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren

Wissenschaft
19.12.2025 10:00

In der Arktis war es in der vergangenen Saison (von Oktober 2024 bis zum September 2025) so warm wie seit 125 Jahren nicht mehr. Die Ausdehnung des Meereises dort war während seines üblichen Maximums im März die geringste seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen vor 47 Jahren, berichtet die Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten (NOAA).

0 Kommentare

Diese Beobachtungen, die im jährlichen Arktis-Bericht der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) veröffentlicht wurden, zeigen, wie tiefgreifend und erschreckend rasch sich die Region im Zuge der globalen Erderwärmung verändert.

Tundra so grün wie nie zuvor
Auch die nordamerikanische Tundra war im Beobachtungszeitraum so grün wie noch nie zuvor, berichtet die NOAA. „Die Arktis erwärmt sich weiterhin schneller als der globale Durchschnitt, wobei die letzten zehn Jahre die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen waren“, sagte Steve Thur, stellvertretender NOAA-Chefwissenschaftler und deren stellvertretender Administrator für Meeres- und Atmosphärenforschung.

In der Arktis war es in der vergangenen Saison so warm wie seit 125 Jahren nicht mehr.
In der Arktis war es in der vergangenen Saison so warm wie seit 125 Jahren nicht mehr.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Infolge dieser Erwärmung „verändert der schmelzende Permafrost die Ökosysteme und färbt über 200 Wassereinzugsgebiete in der arktischen Region Alaskas orange, weil Eisen und andere Elemente in die Flüsse gelangen“, so Thur. In diesen „rostigen“ Flüssen haben die Forscher einen höheren Säuregehalt und eine höhere Konzentration an giftigen Metallen festgestellt.

Arktis reagiert sensibel auf Klimaveränderungen
Bereits geringe Änderungen im Kohlendioxidgehalt können große Auswirkungen auf das arktische Klima haben. Das hat eine Analyse von Kalkablagerungen ergeben, die in einer abgelegenen Höhle im Norden Grönlands entdeckt wurden, durch Innsbrucker Forschende. 

Lesen Sie auch:
Alarmierende Studie
Ist Arktis schon im Sommer 2027 tageweise eisfrei?
05.12.2024

Vor Millionen Jahren habe es in der Arktis, die von manchen Experten auch als „Kühlschrank der Welt“ bezeichnet wird, warme und feuchte Perioden gegeben, wobei die Region einst frei von Permafrost war. Ein Risiko, das aktuell wieder zunehme, so die Innsbrucker Wissenschaftler.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.655 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
140.625 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
95.281 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Wissenschaft
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
TU Graz leitet Projekt
Forscher entwickeln Flugtreibstoff aus Paradeisern
Bei Jugendlichen
Höheres Mindestalter für Alkohol verbessert Psyche
Mit Technik aus Wien
Europäische Galileo-Satelliten ins All abgehoben
Zufallsfund begeistert
Tausende Dinosaurierspuren in Lombardei entdeckt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf