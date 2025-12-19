Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren

Tundra so grün wie nie zuvor

Auch die nordamerikanische Tundra war im Beobachtungszeitraum so grün wie noch nie zuvor, berichtet die NOAA. „Die Arktis erwärmt sich weiterhin schneller als der globale Durchschnitt, wobei die letzten zehn Jahre die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen waren“, sagte Steve Thur, stellvertretender NOAA-Chefwissenschaftler und deren stellvertretender Administrator für Meeres- und Atmosphärenforschung.