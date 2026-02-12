Elias zu Tode gefoltert: Eltern akzeptieren Urteil

Auch Oliver Mathis, Verteidiger der Mutter von Elias, habe mit seiner Mandantin „ausführlich“ über das Urteil gesprochen. „Sie möchte ebenfalls nichts dagegen unternehmen und akzeptiert es“, betont Mathis gegenüber der „Krone“. Sie sei froh, „wenn sie von der U-Haft in das forensisch-therapeutische Zentrum gebracht wird und dort mit der Therapie beginnen kann“. Das werde aber noch etwas dauern, wie der Verteidiger anmerkt.