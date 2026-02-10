„Die Inhalte gehen nicht spurlos an einem vorüber“

Lebenslange Haft gab es am Montag für jene Eltern in Tirol, die ihren Sohn Elias (3) monatelang zu Tode gequält haben. Die Details – vor allem Fotos und Videos –, die ans Tageslicht kamen, ließen kaum jemanden kalt. Matthias Holzmann, Verteidiger des Vaters, und Oliver Mathis, Verteidiger der Mutter, nahmen sich nach dem Prozess Zeit für ein „Krone“-Interview.