Massive Flugausfälle: Lufthansa-Crews im Streik

Nur noch vereinzelt Verbindungen

Eine genaue Zahl der gestrichenen Flüge nannte das Unternehmen zunächst nicht. Lufthansa kündigte jedoch „umfangreiche Flugstreichungen“ an. Auf den Abflugplänen großer Flughäfen wie Frankfurt und Berlin finden sich nur noch vereinzelt Verbindungen der Airline, die aufrechterhalten werden sollen. Fluggäste sollen vor allem über digitale Kanäle informiert werden und möglichst nicht ohne vorherige Information zum Flughafen kommen.