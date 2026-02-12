Massive Flugausfälle: Lufthansa-Crews im Streik

Der angekündigte Streik von Piloten und Flugbegleitern legt am Donnerstag weite Teile des Lufthansa-Flugbetriebs lahm – und trifft damit Tausende Passagiere. Hunderte Maschinen der größten deutschen Airline bleiben am Boden, der reguläre Flugplan ist massiv eingeschränkt.
Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa sind in der Nacht auf Donnerstag in den Ausstand getreten. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte, dass der Warnstreik für das Kabinenpersonal bei Lufthansa und Lufthansa CityLine um 00.01 Uhr begonnen habe. Die Arbeitsniederlegungen sind für den gesamten Tag bis Mitternacht geplant.
Nur noch vereinzelt Verbindungen
Eine genaue Zahl der gestrichenen Flüge nannte das Unternehmen zunächst nicht. Lufthansa kündigte jedoch „umfangreiche Flugstreichungen“ an. Auf den Abflugplänen großer Flughäfen wie Frankfurt und Berlin finden sich nur noch vereinzelt Verbindungen der Airline, die aufrechterhalten werden sollen. Fluggäste sollen vor allem über digitale Kanäle informiert werden und möglichst nicht ohne vorherige Information zum Flughafen kommen.
Tausende legten Arbeit nieder
Hintergrund des Streiks sind unterschiedliche Forderungen der Berufsgruppen. Rund 4800 Piloten legen bei Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo die Arbeit nieder, um höhere Betriebsrenten durchzusetzen. Die Flugbegleiter wiederum wollen mit dem Warnstreik Tarifverhandlungen zu mehreren Themen erzwingen. Die Gewerkschaft Ufo hat dabei auch das Kabinenpersonal der Regionaltochter Lufthansa CityLine zum Ausstand aufgerufen, die von einer möglichen Schließung betroffen ist.
Der Lufthansa-Vorstand hat die Forderungen der Gewerkschaften zurückgewiesen. Andere Gesellschaften des Konzerns sind laut Angaben nicht von den Streikmaßnahmen betroffen.
