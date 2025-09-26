Vorteilswelt
Tiefflug hält an

AUA-Mutter Lufthansa will Tausende Jobs streichen

Wirtschaft
26.09.2025 15:43

Der deutschen Lufthansa steht offenbar ein knallharter Sparkurs bevor. Der Konzern plant den Abbau einiger Tausend Stellen, um Kosten zu senken (siehe Video oben).

Die AUA-Mutter plant Insidern zufolge 20 Prozent der administrativen Arbeitsplätze in den kommenden Jahren abzubauen, sagten zwei mit den Überlegungen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. „Das soll am Capital Markets Day am Montag angekündigt werden“, sagte eine Person.

Die genaue Zahl stehe noch nicht fest, erklärte ein Insider am Freitag. Es dürften jedoch einige tausend Stellen sein. Insgesamt zählte die Lufthansa Group zuletzt knapp 103.000 Mitarbeitende.

Die Lufthansa plant einen massiven Stellenabbau
Die Lufthansa plant einen massiven Stellenabbau(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Konzern schweigt
Die Lufthansa lehnte einen Kommentar zu den Angaben ab. Die Fluggesellschaft kämpft mit hohen Kosten und hat im Unterschied zu anderen großen europäischen Airlines noch nicht die angebotene Kapazität und Produktivität von 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise, erreicht. Ihr schon länger geltendes Ziel einer Umsatzrendite von 8 Prozent liegt weiter in der Ferne.

Lesen Sie auch:
Lufthansa hat beschlossen, die Zentrale soll mehr Macht bekommen.
AUA verliert Einfluss
Mehr Macht: Lufthansa ordnet Konzern neu
25.08.2025
„Große Verdienste“
Trauer in Flugbranche: „Mr. Lufthansa“ (83) tot
13.05.2025
Bei AUA „keine Pläne“
Lufthansa will Hunderte Jobs in Verwaltung abbauen
14.11.2024

Im vergangenen Jahr war der Konzern mit einer Marge von 4,4 Prozent weniger profitabel als die europäischen Rivalen IAG (13,8 Prozent) und Air France-KLM (5,1 Prozent). Die Kernmarkengruppe Lufthansa Airlines machte sogar Verlust. Deshalb wurde vor gut einem Jahr das Sanierungsprogramm „Turnaround“ gestartet, mit mehr als 700 Maßnahmen für niedrigere Kosten und höhere Erlöse.

