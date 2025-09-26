AUA-Mutter Lufthansa will Tausende Jobs streichen

Die AUA-Mutter plant Insidern zufolge 20 Prozent der administrativen Arbeitsplätze in den kommenden Jahren abzubauen, sagten zwei mit den Überlegungen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. „Das soll am Capital Markets Day am Montag angekündigt werden“, sagte eine Person.

Die genaue Zahl stehe noch nicht fest, erklärte ein Insider am Freitag. Es dürften jedoch einige tausend Stellen sein. Insgesamt zählte die Lufthansa Group zuletzt knapp 103.000 Mitarbeitende.